¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ÈÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡×Ê¡²¬¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¡¡à¤Õ¤Æ¤Û¤ÉáCM»£±Æ¤Ç¡Ö°Àï¶ìÆ®¡×
¡¡RKBËèÆüÊüÁ÷¤ÎËÜÅÄÆàÌé²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬19Æü¡¢2024Ç¯¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀTBS·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ï¡¢RKB¤¬26Ç¯1·î2¡¢3¡¢4Æü¤Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×Á´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤È¡¢Æ±4Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ëCM¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤ò¡¢¶¦±é¤·¤¿RKB¤ÎÝ¯°æ¹ÀÆó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê59¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Õ¤ó¤·¤¿¡£
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ÈÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±ÆÅö½é¤Ï¡ÖÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¥¢¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¶ÉÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¼Ò°÷¤«¤é¡Ø¤¢¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿Ý¯°æ¥¢¥Ê¤â¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢ÌòÊÁ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ï²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Àµ·î¡£°ì²È¤À¤ó¤é¤ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥±¥Ð¥ó¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2020Ç¯¤ËRKBËèÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥À¥¤¥Þ!¡×¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥«¥ê¥á¥ó¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£