J3ギラヴァンツ北九州は19日、MF高橋大悟（26）がJ1町田から完全移籍で加入すると発表した。7月に町田から期限付き移籍で加入していた。

鹿児島県出身の高橋は2019年、J1清水から当時J3の北九州に期限付き移籍で加入。北九州のJ2昇格に貢献し、21年までプレーした。22年に清水へ戻り、23年には当時J2の町田でJ1昇格に貢献。昨年はシーズン途中からJ1大分に期限付き移籍していた。

7月に4シーズンぶりに北九州へ戻ってきた高橋は19試合で4得点と気を吐いたものの、チームは8位でJ2昇格を逃した。かつて背番号10を背負っていたドリブラーが覚悟を決めての完全移籍。クラブを通じて「これから先、良い時も悪い時も皆さんと一緒に戦います！」などとコメントした。

高橋大悟コメント（全文）

「完全移籍で加入することになりました。今までもギラヴァンツ北九州の為に戦ってきましたが、レンタルなのに頑張ってくれるねと言ってくださる方も多かったです。これからは、正真正銘ギラヴァンツ北九州の選手としてこれからも全力で戦います。帰ってきてくれた選手とまた戦いたい。一緒のチームでプレーしたい。池さんに自分が果たせなかった夢を託したいと言ってもらい、今回の決断を決めました。これから先いい時も悪い時も皆さんと一緒に戦います！ よろしくお願いします！」