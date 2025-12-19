ÄÌÉ÷¸ý¤«¤é¤âSOS¤«¡¡Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÏÅÅ¸»Æþ¤ì¤ì¤ÐÀµ¾ï¤ËºîÆ°¡¡¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß´Ø·¸¼Ô¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö°äÂ²ÂÐ±þ¤òÍ¥Àè¡×
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÇÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¡¾Ú¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÜÀß´Ø·¸¼Ô¡Ö°äÂ²¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¥Àè¡×
ÍøÍÑµÒ2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡É¡£¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô
¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï·Ù»¡¤ÎÊý¤È²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÂÐ±þ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤¬2¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âº£¸å¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂ²¤ÎÂÐ±þ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢º£¡¢ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£Ì¿¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿º¯À×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²¹¤ÎÌ©¼¼¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ì¿¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿º¯À×¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¸áÁ°11»þº¢¤ËÆþÅ¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¡¢¹¤µ2.5¾ö¤Û¤É¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ø¡£ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï95¡î¡£Èâ¤ÎÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã¦½Ð¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¼ê¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤Ë¤ÏÈé²¼½Ð·ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¼Æâ¤«¤é¾Ç¤²¤¿¥¿¥ª¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤í¤¦¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤Î»þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÊ¤òÇ®¤«¤é¤«¤Ð¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤«
¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡¢ÄÌÉ÷¸ý¤Î°ìÉô¤¬²õ¤ì¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£³°¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡È95¡î¤Î¥µ¥¦¥Ê¡É¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡¢SOS¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌÊó¤ÏÆþÅ¹¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¤òÇ®¤«¤é¤«¤Ð¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯Ìé¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤ä¤±¤É¤¬½Å¤¯¡¢¸ª¤«¤é¹ø¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤ä¤±¤É¤Îº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¡Öº£¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¢¤ëÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï²¡¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ë
¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÏºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÀµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÎÍî²¼¡£»ÜÀß¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
µ¼Ô
¡Ö»ÜÀßÆâ¤ÎÀßÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼õ¿®È×¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤éÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¼è¤ê´¹¤¨¤¿¡©¡¡¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×
»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Öº£¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
