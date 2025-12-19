ÊÆ¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø½Æ·â¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¢°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡ÊÌÂç³Ø¤Î¶µ¼ø»¦³²¤Ë¤â´ØÍ¿¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Çµ¯¤¤¿½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î48ºÐ¤ÎÃË¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡¢¼«¤é¤ò½Æ¤Ç·â¤Á»àË´
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤Ç13Æü¡¢³ØÀ¸2¿Í¤¬»àË´¡¢9¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¡£¤³¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬µÞÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¡£
ÁÜººÅö¶É¤Ï18Æü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬ÁÒ¸Ë¤Ç¼«¤é¤ò½Æ¤Ç·â¤Á¡¢»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤Î¶µ¼ø»¦³²¤Ë´ØÍ¿¤â
ÃË¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñÀÒ¤Î48ºÐ¡£2000Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤È¤·¤ÆÊªÍý³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤Î2Æü¸å¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬¼«Âð¤Ç½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ï¤³¤ÎÃË¤¬»¦³²¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö·ï¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¼Ö¼ï¤Ê¤É¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤È¡¢»àË´¤·¤¿¶µ¼ø¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ÇÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁÜººÅö¶É¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£