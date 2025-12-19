¡Ø¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No.1·èÄêÀï¡ÙÍ¥¾¡¤Î¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬²þÌ¾¢ª¡ÉXENO¡É¤Ë¡¡²þÌ¾ÍýÍ³¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶â¤Î¹ñ¤ÎÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¡¢19Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Podcast¡Ö¶â¤Î¹ñ¤Î¤¿¤Þ¤ËÊÉ¤É¤ó¡×¤Ë¤Æ¡ÖXENO(¥¼¥Î)¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤äÁêÊý¤ÎÅíÂôÈ¯°Æ¤Î²þÌ¾¸õÊä¤«¤é¿··ÝÌ¾¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²´î¤ÓÇúÈ¯¡ª¡Ø¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No.1·èÄêÀï2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¶â¤Î¹ñ
¡¡12·î5ÆüÇÛ¿®²ó¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¶áÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÙ¡¹µ¯¤³¤ë·ù¤ï¤ì¥à¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¡Ö´Ý¤Ã¤³¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°õ¾Ý¤Î·ÝÌ¾¤È¼ÂÂÖ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÅÏÉô¤ÎÀ³Ê¤¬°¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅÏÉô¤ÎÈÜ¤·¤¤ÉôÊ¬¡¢¹õ¤¤ÉôÊ¬¤âÈ¿±Ç¤·¤¿·ÝÌ¾¤Ë²þÌ¾¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦»ö¤«¤é¿··ÝÌ¾¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å12·î12ÆüÇÛ¿®²ó¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²þÌ¾°Æ¡¢ÁêÊý¡¦ÅíÂô·òÊåÈ¯°Æ¤Î²þÌ¾°Æ¡Ö¤±¤à¤·¡×¡Ö°òÃî¡×¡ÖAgeha¡×¡Ö¤¤¤¬¤°¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦19ÆüÇÛ¿®²ó¤Ç¤â°ú¤Â³¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é²þÌ¾°Æ¤òÊç½¸¤·¡¢¿ô¤¢¤ë¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÅÏÉô¤Ï¡ÖXENO¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢²þÌ¾ÍýÍ³¤òº¬ËÜ¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤Î¹ñ¤Ï2025Ç¯¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No.1·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¡¢¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÖNHK¿·¿Í¤ª¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¥³¥ó¥È»Õ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
