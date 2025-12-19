ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¤½¤ì¥¹¥Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¥¬¥Á¹ðÇò¡¡¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¡Ä¡Ö¤½¤Î»þ¥°¥°¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow¡¡Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦30¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú3»þ´ÖSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎSnow¡¡Man¤È¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê¨¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î¼þ°Ï¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥µ¤ÎYouTube¤Çº£°ìÈÖ²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ÏSnow¡¡Man¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¥°¥°¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Snow¡¡Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¾±º²ñÄ¹¤Î¡È¥Þ¥µ¸Æ¤Ó¡É¤ËÂç¶½Ê³¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤âayu¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡¢ÉÍºê¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ´é¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£