¥«¥á¥éÅ¸¼¨²ñ¡ÖCP+2026¡×¡¢¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÀè¹ÔÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥«¥á¥éÅ¸¼¨²ñ¡ÖCP+¡×¡¢2026Ç¯2·î26Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼¡²ó¤Î¡ÖCP+2026¡×¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¸áÁ°¤Î¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¤ËÀè¹Ô¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£°ìÈÌ¸ø³«¤è¤ê¤â2»þ´ÖÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÔµ¡Îó¤ËÊÂ¤Ð¤º¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï3,300±ß¤Ç¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë12»þ¤«¤éËç¿ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
CP+½éÆü¤Î10¡Á12»þ¤Ï¥×¥ì¥¹¼èºà¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ë¡£°ìÈÌ¸ø³«³«»Ï¡Ê12»þ¡Ë¤è¤ê¤â2»þ´ÖÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÔµ¡Îó¤ËÊÂ¤Ð¤º¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¿·¤Îµ¡ºà¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¿¨¤ì¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢±óÊý¤«¤é¤ÎÍè¾ì¤ÇÂÚºß»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¯¡£
CP+½éÆü¤Î10¡Á12»þ¤Ï¥×¥ì¥¹¼èºà¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢º£²óÈÎÇä¤¹¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ë¡£°ìÈÌ¸ø³«³«»Ï¡Ê12»þ¡Ë¤è¤ê¤â2»þ´ÖÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£ÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÔµ¡Îó¤ËÊÂ¤Ð¤º¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¿·¤Îµ¡ºà¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¿¨¤ì¤¿¤¤¿Í¤ä¡¢±óÊý¤«¤é¤ÎÍè¾ì¤ÇÂÚºß»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¯¡£