¤«¤´¤·¤Þ¤³¤Î1Ç¯¡Ö¸©À¯¡×¡¡Á°¿Ê¤¹¤ëËÜ¹Á¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÁê¼¡¤°·±Îý¤Ç¿Ê¤àËÉ±Ò¶¯²½
¥·¥êー¥º¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¤³¤Î1Ç¯¡×¡£3²óÌÜ¤Ï¸©À¯¤Ç¤¹¡£¸©À¯¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î1¤Ä¡¢ºÆ³«È¯¤È¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àËÉ±Ò¶¯²½¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ç¤Õ¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë¡Ö¤³¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤¤¿¡×
¼¯»ùÅç¸©¤¬¸©ÍÃÏ¤Î¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Ýー¥ÈÀ×ÃÏ¤Ë·×²è¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁí¹çÂÎ°é´Û¡£
»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ç»ö¶ÈÈñ¤Ï488²¯±ß¤È¡¢Åö½é¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©Ì±Ï¢¹ç ÅòÀõ¿µÂÀÏº ¸©µÄ¡Ë¡Ö¤µ¤é¤Ë¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡Ê¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤Õ¤¯¤é¤à»ö¶ÈÈñ¡£¸©¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Î·úÀßÈñ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡¢6·îµÄ²ñ¤ËÀß·×Èñ¤Ê¤É9²¯3500Ëü±ß¤ò·×¾å¡£È¿ÂÐ°Õ¸«¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌµ½êÂ° Ê¿ÎÉ»ÖÊÝ ¸©µÄ¡Ë¡Ö9²¯±ß¤¬¤½¤Î¸å¤Î·úÀß¤Þ¤Ç¤Ê¤·Êø¤·¤ËÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë¡ÖÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©¤ÏÀß·×»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¡¢2032Ç¯ÅÙËö¤Î¶¡ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯ËÜ¹Á¶è¤Î½»µÈÄ®15ÈÖ³¹¶è¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡£
10·î¡¢ºÆ³«È¯¤Î»ö¶ÈÍ½Äê¼Ô¤Ë¼¯»ùÅç»ÔÍ¿¼¡Ïº¤Ç¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼¯»ùÅç¹ñºÝ´Ñ¸÷¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î°ÜÅ¾¡¦·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤³¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡×¡ÖºùÅç¤Î·Ê´Ñ¤¬¾¯¤·¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï»ÄÇ°¡×
¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å9³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¿ô¤Ï281¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤â³«¤±¤ëÂç±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¡ÍÑ³«»Ï¤Ï¡¢2032Ç¯4·î¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ÜÅ¾¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¹¡£
Àè·î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î²¼Äá»ÔÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Ë±öÅÄÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÅù¤È¸©Î©³ûÃÓÄíµå¾ìÉßÃÏ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«Ä´ºº¤¹¤ë¡×
¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î°ÜÅ¾¸å¤ÎÀ×ÃÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸©Î©³ûÃÓÄíµå¾ì¤¬¸õÊäÃÏ¤ËÉâ¾å¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Ï1600Ëü±ß¤«¤±¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÅÚÃÏ¤Î¹¤µ¤ä¹©»öÈñ¤Î»»½Ð¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸õÊäÃÏ¤¬ÆóÅÙÇò»æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É8Ç¯°Ê¾å¤ÎÌÂÁö¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁ°¿Ê¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·×²è¡£
¤¿¤À¡¢À°È÷Èñ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àËÉ±Ò¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖÅç¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë³êÁöÏ©¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ï»ÒÅç²¤ÎÇÏÌÓÅç¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ß¡¢¤«¤Ä¤ÆÌµ¿ÍÅç¤À¤Ã¤¿Åç¤Î»Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2030Ç¯¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÇÏÌÓÅç¤È¼ï»ÒÅç¤¢¤ï¤»¤Æ6000¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬¡¢ÆüÌë¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÇÏÌÓÅç¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤·1·î¤Î¹©»ö³«»Ï°ÊÍè¡¢12·ï¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£1¿Í¤¬»àË´¡¢7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¸©¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³¤¬³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ëÃæ¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ¤ä¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î·±Îý¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤Ë¤Ï²±ÊÎÉÉôÅç¤ÇÎ¥Åç¤ÎËÉ±Ò¤òÁÛÄê¤·¤¿ÆüÊÆ¤Î¶¦Æ±·±Îý¤¬¡£
¸©ËÜÅÚ¤Ç¤â¡Ä9·î¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¼¯²°´ðÃÏ¤¬ÆüÊÆ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢11µ¡¤¬ÈôÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¡Ë¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¼¯²°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÆüËÜ¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
10·î¤Ë¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç½é¤á¤Æ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶õ¹ÁÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡ÊÀ¾Ç·É½»Ô½Ð¿È¡Ë¡ÖÂçÊÑ¤ÊÇú²»¡£ÇÏÌÓÅç¤ÇÃëÌë¤òÌä¤ï¤º·±Îý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢´í¸±¡×
±öÅÄÃÎ»ö¤ÏËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤Ë»ö¸ÎËÉ»ß¤Ê¤ÉÍ×ÀÁ¡£
Êë¤é¤·¤Î¿È¶á¤ÇÁê¼¡¤°·±Îý¡£½»Ì±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ËÉ±Ò¶¯²½¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
