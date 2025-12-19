Ç½Âå»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡²Ð¸µ¤Î70ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¡/½©ÅÄ
19ÆüÍ¼Êý¡¢Ç½Âå»Ô¤Ç½»Âð£±¸®¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£·£·ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ½Âå»Ô¾åÌø¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å£´»þ¤´¤í¡Ö¸®Àè¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÏÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Ç¤Û¤«¤Î·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃ¸Ï©¶Ñ¤µ¤ó¡Ê£·£·¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¸Ï©¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²È¤Ë£±¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
