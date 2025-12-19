入院してると思ってた妻子の私物が家から消えてる!? ふたりはどこへ？【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.17】
■これまでのあらすじ
1歳の子どもが入院することとなり、妻が付き添い入院した。その間夫は仕事を理由に病院に顔を出すこともなく、妻子の退院後もすぐに遊びに行ってしまう。その後息子が2度目の入院となったが、2時間だけ付き添いを代わった夫は不機嫌になり、その後連絡することもなかった。
おかしい…
おもちゃ以外にも！
友だちの妻は何を知っている？
息子が退院したなんて聞いてない。まだ病院にいるはず。
そう思いながら家の扉を開けると、案の定誰もいませんでした。
しかし何かがおかしい…よく見ると、息子のおもちゃがなくなっている。
それだけではありません、妻の服なども消えていたのです。
いったい妻と息子はどこへ？
夫は自分より先に息子の退院を知っていた友だちの妻に話を聞くことに。
(紙屋束実)