お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「勉強のプロに聞く “子どもの勉強のやる気を出す方法”」をテーマに、中学受験対策塾「浜学園」の松本茂学長をゲストに迎えて子どもの教育について語った。

視聴者から「『わからないところがわからない』と言ってくる」とお悩みが寄せられると、藤本は「わかる！すごいわかる！！」と目を見開いて激しく共感。「わたしがそれだったもん」と自身の幼少期を振り返ると、「私がそうだったから、本当に子どもに『わからないところわかってんの？』って聞いてる」と明かし、「それは…どうします？」と問いかけた。

これに対して松本学長が「一緒になにかやってみてほしい」と提案すると、藤本は「すごいわかる」と納得。「小学校の時に、旦那さんが国語の文章問題を教えてくれていて、『国語は宝探しだから何回も読め、大体のことは絶対書いてある』って言ってて。子どもが『ない、ない』って。『美貴ちゃんも一緒にやりなよ』って言われて、一生懸命読むんですよ。でも息子と『ないよね ないよね』みたいな。でも確かにそれは楽しそうでしたね」と、笑顔を浮かべながら家族とのエピソードを語った。

この動画に視聴者からは「本当に為になりました」「ミキティが受験界隈の話をするなんて感慨深い。。」「ミキティにも不得意なことがあって助かる。私の中で完璧すぎて勉強が苦手なところですら良く見える笑笑」などの反響が寄せられている。