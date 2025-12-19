■これまでのあらすじ

夫の冷たい態度に疲れ果てていた妻は、密かに購入していた宝くじが3億円当選していたと知り、これだけは渡すまいと心に決める。かつて夫に隠して出かけたお茶会がバレてレシートを要求され、レシートを失くした妻は夜道を探し回り、友人に助けられて帰宅したものの、夫は自分と息子の弁当だけ買い妻の分は用意していない。すると、息子が「お母さんの分は？」と弁当を分けてくれ、その優しさに涙がこぼれそうになる。レシートが見つかったと伝えようとした瞬間、夫は妻を呼び出し、疑いの言葉を投げつける。さらに確認もせず寝室へ向かってしまうのだった。



■朝目覚めるととんでもない寒気に襲われて――!?

■風邪を引いた理由…思い当たるのは一つだけ■寝込む妻に飛んだ怒鳴り声ひどい悪寒に襲われながら目を覚ました妻は、昨夜のレシート探しが風邪の原因に違いないと悟ります。つらさに耐えながら「もう少しだけ寝ていよう…」と思っていると、夫が勢いよくドアを開け、「いつまで寝てるんだ！」と怒鳴りつけてきました。必死に夜道を歩き回り、やっと手に入れたレシートも夫に確認してもらえず、努力はすべて徒労に終わってしまったというのに、体調まで崩してしまうなんて。そんな状況を知らない夫の態度は、妻の心にさらに重くのしかかるのでした。(ちなきち)