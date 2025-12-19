辛い思いをして今の職場にしがみつかなくても？ 彼氏の転職が刺激に【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.42】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは彼女の顔色を気にするようになってしまう。
ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。同調した赤木さんを、黒沢さんはいじめだと敵視するようになる。白山さんは仲を取り持とうとするが、なぜか赤木さんから「もっと黒沢さんをフォローして」と指導される。実は、黒沢さんは赤木さんに「白山さんが仕事を教えてくれない」と嘘をつき、両者を味方につけようとしていたのだった。
事実を知り、黒沢さんを「信用できない」と見限る白山さん。以前、経理部の青木さんから、前の職場に“黒沢さんのせいで辞めた女性”がいたと聞かされており、あらためて「今の白山さんが同じ状況です」と告げられて…。
さすがは陽キャの桃山さん。すでにやりたい仕事に転職が決まっているなんて、行動力が抜群です！
さらに、白山さんの“本当にやりたいこと”も見抜いているようで…!?
(スズ)