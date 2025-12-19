£±£·ºÐ¡¢ÅçÅÄËã±û¤¬½éÆüËÜ°ì¤Ø°µ´¬¤Î£Ó£Ð¡ÖÃ£À®´¶¤¢¤ë¡×¡Èº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡É£·£¹¡¦£³£³ÅÀ¤Ç£²°Ì¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØÁª¹Í³°¤â¾×·â¤ÎÆÀÅÀ¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ø¡Ö¥ß¥é¥¯¥ëµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¸ÞÎØÁª¹Í³°¤Ê¤¬¤é¤â½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤Ï£É£Ó£ÕÈó¸øÇ§Âç²ñ¤Î¤¿¤á»²¹ÍµÏ¿¤Ê¤¬¤éº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤âÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë£·£¹¡¦£³£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°ÌºäËÜ²Ö¿¥¤Ë£°¡¦£±ÅÀº¹¤Î£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÅ¨¤Ê¤·¤Î£±£·ºÐ¤¬½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¼ÍÄø·÷¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ý£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤¤Ã¤¿¡££Ó£Ð¡Ö¥¸¥ã¥º¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¥¿¥Ã¥×¥ê¤Ë±é¤¸ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½Ì¤³¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ËÄ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ·¤Ù¤¿¤Î¤ÇÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢Â¾¤ÎÉ½¸½¤âµîÇ¯¤è¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã£À®´¶¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡££²£±Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ï£²°Ì¡£¤¤¤è¤¤¤è½÷²¦¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£