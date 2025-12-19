¥¢¥Ù¥¤¥ë¤Ç¡ÖÊ¡ÂÞ¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤â¡ª¡Ô12·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Õ
¤·¤Þ¤à¤é¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥ë¡×Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤«¤é¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥ëÊ¡ÂÞ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¤â¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥ëÊ¡ÂÞ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¤ä»¨²ß¡¢·¤²¼¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÊ¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬¸·Áª¤·¤¿¤ªÇã¤¤ÆÀ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î20Æü14»þ¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ã¥¯¥»¡¼¥ë¡¢21Æü¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÊ¡ÂÞ¡Ê°ìÎã¡Ë¡¦Sanrio characters ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£Ê¡´Ì5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê5500±ß¡Ë¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥Ã¥°5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê5500±ß¡Ë¡¦Sanrio characters Ê¡´Ì7ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê3300±ß¡Ë¡¦¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯6ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê1100±ß¡Ë
¡ü12·î20Æü14»þ¡¡¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¡Ê1980±ß¡Ë¡¦¥á¥ó¥ºÎ¢µ¯ÌÓ¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡Ê990±ß¡Ë¡¦¥á¥ó¥ºÎ¢µ¯ÌÓ¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê990±ß¡Ë
¡ü12·î21Æü¸ÂÄê¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê990±ß¡Ë¡¦¥á¥ó¥º¥Ü¥¢¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê770±ß¡Ë¡¦¥á¥ó¥º¼êÂÞ³Æ¼ï¡Ê330±ß¡Ë
¥¢¥Ù¥¤¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤â¤é¤¨¤ë¡ª
12·î20Æü¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤Ç3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¥¢¥Ù¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷¾Ú¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥Ù¥¤¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ú¥óÎ©¤Æ¡Ü¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½µËö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô