¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÈËÉÈÈÅÐÏ¿¡É Ìó1400·ï¤¬Ì¤ÅÐÏ¿¡¡¸©·Ù¤ÏÅÐÏ¿¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤ËÀ§Àµ¡¦²þÁ±´«¹ð ¡Ô¿·³ã¡Õ
¼«Å¾¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ËÉÈÈÅÐÏ¿¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï12·î19Æü¡¢ËÉÈÈÅÐÏ¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«ー¥ÉÌó1400·ï¤òÌ¤ÅÐÏ¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·À§Àµ¡¦²þÁ±¤Î´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÎËÉÈÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°ìÉôÅÐÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¼«Å¾¼Ö¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉÈÈÅÐÏ¿¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¼ê¿ôÎÁ¤Ï600±ß¤Ç1Âæ¤´¤È¤ËÈÖ¹æ¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¡¢Îã¤¨¤ÐÊüÃÖ¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÈÖ¹æ¤ò¾È²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½êÍ¼Ô¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤«¤éËÉÈÈÅÐÏ¿¶ÈÌ³¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¤Ï19Æü¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¡¡¾®Æü»³½ÓºÈ ÀìÌ³Íý»ö¡Ó
¡Ö´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤Î³§ÍÍ¡¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÐÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï2020Ç¯3·î¤«¤é¤³¤È¤·3·î¤ËÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿Ìó1400·ï¡£²¾¤Ë³ºÅö¼Ô¤¬¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â½êÍ¼Ô¤Î¾È²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ÎËÉÈÈÅÐÏ¿¤ò¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¸¤«¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×
¡Ò¤Þ¤Á¤Î¿Í¡Ó
¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡ÊÅÐÏ¿ÎÁ¡Ë¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼ÖÈÎÇäÅ¹¤¬ÁÈ¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨²ñ¤«¤é¥«ー¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ê½êÍ¼Ô¤Î¾ðÊó¤òµÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¨²ñ¤ËÍ¹Á÷¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸©·Ù¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¡¢105¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ÇµÆþ¤·¤¿¥«ー¥É¤Î½êºß¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·²þÁ±¤Î´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Ïº£¸å´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÈ¹ç¤òÄÌ¤µ¤º¡¢Ä¾ÀÜ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ò¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¡Ó
¡ÖËÉÈÈ¶¨²ñ¤âÁÈ¹ç¤âÅÐÏ¿½ê¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ý¤»¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£º£¸å¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Æ¤ÆÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¤ÅÐÏ¿¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ºÅö¼Ô¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤¤¸Â¤êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ³ºÅö¼Ô¤Ï¸©ËÉÈÈ¶¨²ñ¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£