¡ÖD51¡×¡ÖDF50¡×¡Ö¥¥Ï181¡×¤¬X¡Çmas¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ªÅ¾¼ÖÂæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ï40·Á¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¤â¡¡Àð·Áµ¡´Ø¼Ö¸Ë¤Ç¡ÖÀð·Á¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×12·î20Æü¡¦21Æü³«ºÅ¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤ÎÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¤Ç¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢µ¡´Ø¼Ö¸Ë¤äÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¸÷¤ÇºÌ¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ë²è¡ÖÀð·Á¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Õ¤Ä¤¦¤ËÄÌ¶ÐÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥Ï40·Á¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×
¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¥¤¥áー¥¸²èÁü¤Ç¤¹¡£D51¤äDF50¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
1936Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿µ¡´Ø¼Ö¸Ë¤Ï¡¢¼Ö¸Ë¤¬Àð¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀð·Áµ¡´Ø¼Ö¸Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¸ËÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ¡³£¡á¡ÖÅ¾¼ÖÂæ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥¥Ï40·Á¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÅ¾¼Ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡Ú²èÁü②～③¡Û¤Ï¡Ö¥¥Ï40·Á¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¼ÖÎ¾¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¥¿¥é¥³¿§¤Î¥¥Ï40·Á¤ä¥¥Ï47·Á¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤Æ¡¢JRÄÅ»³Àþ¤Î²¬»³～ÄÅ»³´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÆüÀèÃå100Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀð·Á¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¡¢¸á¸å5»þ～¸á¸å7»þÈ¾¤ÇÆþ´ÛÎÁ¤¬Âç¿Í¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë310±ß¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸100±ß¤Ç¤¹¡£¡ÔÍÄ»ù¡Ê¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¡ËÌµÎÁ¡Õ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÄÅ»³¤Þ¤Ê¤Ó¤ÎÅ´Æ»´Û¡Ö0868-35-3343¡×¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£