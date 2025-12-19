¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹âÍº¡×¤Î¾åÅï¼°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÄÄÂ¶î²¹âÍº»ÔÄ¹¡Êº¸¡Ë¤ÈÂæÏÑ»°°æÉÔÆ°»º¤Îµ×°ì¹¯ÍÎÆ¡»öÄ¹¡á12·î19Æü¡¢¹âÍº»Ô

¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë»°°æÉÔÆ°»º¤¬·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹âÍº¡×¤Î¾åÅï¼°¤¬19Æü¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔË±»³¶è¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯Ëö¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤­¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤35Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤ëÆ±¶è½é¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£

¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹âÍº¤ÏÃÏ¾å7³¬¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Î·úÊª¤Ë270°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Æþµï¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢23Ç¯6·î¤ËÃå¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥ª¡¼¥×¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¡¢26Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7¡Á9·î¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°°æÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯Ëö¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â27Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê1¡Á3·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£

ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤È·ë¤ÓÉÕ¤­¡¢ÆîÂæÏÑ¤Î½ÅÍ×¤Ê¾¦¶È¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÈË±É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë±»³¤È¤½¤Î¼þÊÕ»ÔÌ±¤ËÎÉ¼Á¤ÊÀ¸³è´Ä¶­¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

ÂæÏÑ»°°æÉÔÆ°»º¤Îµ×°ì¹¯ÍÎÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ­Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«È¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹âÍº¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

