「すげぇぇぇ！！」18歳日本人FWがJ２クラブからドイツ名門へ完全移籍「えぐっ！」「想像の遥か上だった」などSNS衝撃！
衝撃のニュースが舞い込んできた。
J２のロアッソ熊本は12月19日、神代慶人がドイツの名門フランクフルトに完全移籍することを発表。正式な加入は2026年１月１日からで、U-21チームからのスタートになる。
熊本のアカデミー出身の神代は、ユース時代の2023年12月にプロ契約を締結。J２での過去２シーズンで40試合13得点を記録した。
世代別代表歴もある18歳FWのドイツ行きが報じられると、SNS上では次のような声が続々とあがった。
「これは凄い！」
「本当にすごいな」
「頑張れ！熊本の宝」
「九州Jクラブの希望の星！」
「いきなりドイツ１部か！」
「えぇぇぇぇぇぇぇぇぇ！」
「堂安とゲッツェと一緒!?」
「移籍先えぐっ！」
「すげぇぇぇ！！」
「想像の遥か上だった」
「フランクフルト日本人取りまくってるな」
将来を嘱望されているホープが、早くも欧州に挑戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神代慶人 新天地フランクフルトのユニ着用ショット！
