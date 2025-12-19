»ÖËã¤µ¤óÎ®¡ª²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¡È¥³¥¹¥È¥³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¡É14ÉÊ
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¡¢ÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£»ÖËã¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤òÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î´ØÂÀ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¡¢A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¥Ý¥ó¿Ý¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×
1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢Á°ºÚ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¥Ý¥ó¿Ý¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤Î¿Ý¤ÎÊª¤òÍÎÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢5Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°ºÚ¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¥å¥¦¥ê¤òºÙ¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¡¢´Ý¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤Ã¤¿¿¿¥À¥³¡Ê399±ß/100g¡Ë¤ò¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¡£
¤ª»®¤Ë¡¢¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ï¥«¥á¡¢¥¥å¥¦¥ê¤È¥¿¥³¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¥Ý¥ó¿Ý¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡£¼·Ì£¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£À¹¤êÉÕ¤±Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»ÅÍÍ¤Ë¡ª
¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼·Ì£¤¬¤¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÀÌ£¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌðÅÄ¡£¾®Åç¤â¡Ö¥Ý¥ó¿Ý¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥¤¥¿¥±¤ÎÌôÌ£¤ß¤½ÆùµÍ¤á¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¤¥¿¥±¤ÎÌôÌ£¤ß¤½ÆùµÍ¤á¡×¡£¤ß¤½¤ÈÌôÌ£¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Î°ìÉÊ¡£
ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢ÂçÍÕ¡¢¥Í¥®¤ÎÌôÌ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤³¤Ë±ö¤Èº½Åü¡¢¤µ¤é¤Ë¤ß¤½¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î¼´¤ò¥«¥Ã¥È¤·ÅêÆþ¡£
¤Ò¤Æù¤ò¥·¥¤¥¿¥±¤ËµÍ¤á¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¡¢200¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¡ª
¡ÖÂçÍÕ¤Î¹á¤ê¤â¤¹¤´¤¯É¡¤ËÈ´¤±¤ë¡×¡ÖÌôÌ£¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤»Å»ö¤¹¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È»³ËÜ¡£ÌðÅÄ¤â¡Ö¥·¥¤¥¿¥±½Ð½Á¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö´³¤·°ò¤È¥×¥é¥à¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´³¤·°ò¤È¥×¥é¥à¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤¡×¡£¥³¥¹¥È¥³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Â¨¶½¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡£
´³¤·°ò¡Ê2198±ß/450g¡Ë¤È¥×¥é¥à¡Ê¥µ¥ó¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥×¥ë¡¼¥ó¡¢1.58kg¡Ë¤ò¥«¥Ã¥È¡£
¤·¤á¤¸¤È´³¤·°ò¤ò¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç´¬¤¡¢¤·¤á¤¸¤È¥×¥é¥à¤ò¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç´¬¤¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âºî¤ë¡£
¡Ö¥×¥é¥à¤ò´¬¤¤¤Æ½Ð¤¹¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÎÁÍý¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¡×¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È»ÖËã¤µ¤ó¡£
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç10Ê¬¾Æ¤¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡¦´Å¤¤¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¡×¡ÊÌðÅÄ¡Ë¡¢¡Ö´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡Ê´Ø¡Ë¤È°ìÆ±Àä»¿¡£
¡Ö¹áÁð¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¡¼¥â¥óÊñ¤ß¡×
¡Ö¹áÁð¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¡¼¥â¥óÊñ¤ß¡×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥³¥¹¥È¥³¥µ¡¼¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¸þ¤¤Î°ìÉÊ¡£
¥³¥¹¥È¥³Ì¾Êª¤ÎµðÂç¥µ¡¼¥â¥ó¡Ê¥µ¡¼¥â¥ó¥Õ¥£¥ì¡¢498±ß/100g¡Ë¤ò¡¢¿È¤Î¸ü¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¡£´ï¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÉß¤¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤òÉß¤¯¡£
°ìÊý¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø¥Ç¥£¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ËºÙ¤«¤¯¤·¤¿¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥»¥í¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤ë¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¤ÇÊÄ¤¸¤¿¤é¡¢´ï¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò»®¤Ë»¶¤é¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤«¤±¡¢¥Ç¥£¥ë¤òÅº¤¨¤¿¤é´°À®¡ªÃÇÌÌ¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤°ìÉÊ¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¤Ê¤ó¤À¤±¤É»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È»³ËÜ¡£´Ø¤â¡Ö¥Ç¥£¥ë¤¬¹á¤ë´¶¤¸¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÏÇ»¸ü¤á¤Ç¤¹¤±¤É¤âÁÖ¤ä¤«¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¤ÈÂçÆ¦¤Î¥Õ¥à¥¹¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¤ÈÂçÆ¦¤Î¥Õ¥à¥¹¡×¡£
ÃæÅìÎÁÍý¡¦¥Õ¥à¥¹¤ò»ÖËã¤µ¤óÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î·ª¤ò»È¤Ã¤¿ËüÇ½¥Ú¡¼¥¹¥È¡£
ÂçÆ¦¤Î¿å¼Ñ´Ì¡¢·ª¡ÊÍµ¡¤¢¤Þ¤°¤ê¡¢1398±ß/180g¡ß4¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¾¯¤·¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤È¿å¤ò²Ã¤¨¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¡£
¤ª»®¤ËÊ¿¤é¤ËÉß¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÉï¤Ç¤ÆÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¡¢·ª¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥¯¥ß¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì£¡×¡ÊÌðÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÌ£¡×¡Ê¾®Åç¡Ë¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö´Å¤¤¡£¤Þ¤í¤ä¤«¡×¡ÊÌðÅÄ¡Ë¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ËÅº¤¨¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÀÖ¥¨¥Ó¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¥¨¥Ó¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡£
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÀÖ¥¨¥Ó¡ÊÅ·Á³ÀÖ¥¨¥Ó¡¢248±ß/100g¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤â¤Î¤è¤êÂç¿¶¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¡£
±ö¤Èº½Åü¤òÆþ¤ì¤¿Åò¤ÇÀÖ¥¨¥Ó¤ò¥Ü¥¤¥ë¡£°ìÅÙ¶¯²Ð¤ÇÊ¨¤«¤·¡¢Ê¨¤¤¤Æ¤«¤é1Ê¬¤Û¤É¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
»ÖËã¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Öº½Åü¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥¨¥Ó¤Î»ÝÌ£¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡Öº£²ó¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æº½Åü¤ò¤¤¤ì¤Æ¥¨¥Ó¡Ê¤ÎÌ£¡Ë¤ò¤¿¤¿¤»¤¿¡×¤½¤¦¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ê¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¥Ü¥¤¥ë¤·¤¿ÀÖ¥¨¥Ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤³¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÇ»¸ü¤µ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¥¨¥Ó¤Î¿©´¶¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤È´Ø¡£»³ËÜ¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¥¦¥¤¤â´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë»ÀÌ£¡Ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¡×¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÁêÀ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£
¡ÖÀÖ¥¨¥Ó¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¡×
ÀÖ¥¨¥Ó¤Çºî¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¡ÖÀÖ¥¨¥Ó¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¡×¡£
À¸¤ÎÀÖ¥¨¥Ó¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¾Æ¤¯¡£¡Ö¿åÊ¬¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°¤«¤µ¤º¤Ë¾Æ¤¯¤ÈÎÉ¤¤¡×¤È»ÖËã¤µ¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥³¥³¥Ê¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥ß¥¥µ¡¼¤ÇÄÙ¤·¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¥½¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¡£
¤ª»®¤Ë¤³¤Î¥½¡¼¥¹¤òÉß¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¾Æ¤¤¤¿¥¨¥Ó¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨¥Ó¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¡£¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·â¡×¡Ö¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌðÅÄ¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤¬Àè¤Ë¤¯¤ë¡×¡Ö¡Ê¤½¤Î¡Ë¤¢¤È¥¨¥Ó¤Î³¤Á¯¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬°ìµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¿©¥ê¥Ý¡£
»ÖËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¶¯¤¤¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤È¤«¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤â¥¨¥Ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¤È¥Û¥¿¥Æ¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¥Ñ¡¼¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥«¥¤È¥Û¥¿¥Æ¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¡×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Í¥®¤òº¬¤Ã¤³ÉÕ¤¤Î¤Þ¤Þè§¤Ç¤ë¡£
µÜ¾ë¸©»º¤ÎÀ¸¤«¤¡Ê500g¡Ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÀ¸¤Û¤¿¤Æ³Ãì¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤·¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤â³¤Á¯¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¿©ºà¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Öº®¤¼¤Æ¾Æ¤«¤º¡¢Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ÖËã¤µ¤ó¡£
µû²ð¤Ë²Ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ò¥´¥í¥´¥íÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ø¡£
½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ËÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤ê¡¢¶ñºà¤ò¤É¤Ã¤µ¤ê¤Î¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æè§¤Ç¤¿¥Í¥®¤ò¤Ò¤âÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¤¡¢¶ÒÃå¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤à¡£
200¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç15Ê¬¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¡ª
»³ËÜ¤Ï¡Ö½Õ´¬¤¤À¤±¤ÉÍÈ¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÌý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶·ã¡£
¡Ö¥«¥Ë¤Î¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡×
Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¥³¥¹¥È¥³¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ë¤Î¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£
À¸¿©ÍÑ¤ËÎäÅà¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡Ê7498±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£°ìÊý¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤´ÈÓ¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¥ê¥¾¥Ã¥È¤Çºî¤ë¤¬¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¥Ð¥¿¡¼¤´ÈÓ¡×¤ò»þÃ»¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤´ÈÓ¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤È¥«¥Ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤³¤Î¥«¥ËÆþ¤ê¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤òÊñ¤à¡£
°á¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¡¢¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ò¤Î¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¡Ê475±ß/100g¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
ÌðÅÄ¤Ï¡Ö¥«¥Ë¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¶Ë¸ü¥¿¥ó¥·¥Á¥å¡¼¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¶Ë¸ü¥¿¥ó¥·¥Á¥å¡¼¡×¡£
¥³¥¹¥È¥³Ì¾Êª¤ÎµðÂçµí¥¿¥ó¤Ë±ö¤ò¤¹¤ê¹þ¤à¡£Æé¤ËÆþ¤ì¡¢¿å¤È°ì½ï¤Ë¿Í»²¡¢¥«¥Ö¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤ò´Ý¤´¤È²Ã¤¨¡¢1»þ´Ö°Ê¾å¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¡£
½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µí¥¿¥ó¤òÊ¬¸ü¤¯¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤ª»®¤Ø¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤âÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¥½¡¼¥¹¤ÏÊÌ¤Çºî¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¼ÑµÍ¤á¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ëµí¥¿¥ó¤Î¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
µí¥¿¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼Ñ¤Á¤ã¤¦¤È¹Å¤¯¼Ñ¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤Ç½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È»ÖËã¤µ¤ó¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥½¡¼¥¹¤òµí¥¿¥ó¤Ë¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö¤È¤í¤±¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡×¤ÈÌðÅÄ¡£¾®Åç¤â¡Ö¤¦¡Á¤ó¤Þ¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¤ªÆù¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê°Ì¡Ê¤È¤í¤±¤Æ¡ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀå¸Ý¡£
¡Ö¥Ò¥ìÆù¤ÎÍ®»Ò¸ÕÜ¥¥¹¥Æ¡¼¥¡×
¥³¥¹¥È¥³ÄêÈÖ¤Î¶Ë¸ü¥Ò¥ìÆù¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÏÂÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡Ö¥Ò¥ìÆù¤ÎÍ®»Ò¸ÕÜ¥¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤â¡£
¹ë½£»º¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê998±ß/100g¡Ë¤Ë¡¢±ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Õ¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤¿Æù¤ËÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤òÅÉ¤ê¡¢Çò¥´¥Þ¤È¹õ¥´¥Þ¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¥ì¥¢¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢3¡Á5Ê¬¤À¤±¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ø¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Î¥±¡¼¥ë¡Ê¥«¥ê¡¼¥Î¥±¡¼¥ë¡¢478±ß/300g¡Ë¤Ç¡¢¤æ¤º²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥é¥À¤ò»Å¾å¤²¡¢¥µ¥é¥À¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¾®Åç¤Ï¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¸ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆù¤È¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£»³ËÜ¤â¡Ö¥´¥Þ¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¹¤´¤¤¡×¤È´®Ç½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×
¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡×¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»Å¾å¤²¤Ë¥é¥¤¥à¤ÎÈé¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é´°À®¡ª
¾®Åç¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¸ý¤ÎÃæ¤¬¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÌðÅÄ¤â¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È±ö¥³¥·¥ç¥¦¤¬¹ç¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²¦Æ»¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×¡£
¤³¤Î»þ´ü¿Íµ¤¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¹ñ»º´Ý·Ü¡Ê65±ß/100g¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤¯¤Ë¤Ï¡¢´Ý·Ü¤Î¼ê¤ò¸å¤í¤ÇÁÈ¤Þ¤»¡¢Â¤ÏÉ³¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃÝ¶ú¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¡£¶»¤¬Ä¥¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ý·Ü¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó»®¤Ø¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó»®¤Î´Ý·Ü¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÍü¡¢¥ê¥ó¥´¡¢¥×¥é¥à¡¢´Å·ª¤òÊÂ¤Ù¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤È¿å¤ò¾¯¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥½¥á¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò»¶¤é¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç1»þ´Ö¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿´Ý·Ü¤Ï¡¢Ê¢Éô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡¦Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡£
²ÌÊª¤Î½Á¤ä·Ü¤Î¾Æ¤½Á¤Ï¥½¡¼¥¹¤Ë³èÍÑ¡£¾Æ¤½Á¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢¼ÑµÍ¤á¤Æ¥½¡¼¥¹¤Î´°À®¡£
·ÜÆù¤Î¼þ¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÊÌðÅÄ¡Ë¡¢¡Ö±öÌ£¤È´ÅÌ£¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡×¡Ö¤³¤Î¥½¡¼¥¹¤¬·Ü¤Ë¹ç¤¦¡×¡Ê»³ËÜ¡Ë¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¡¼¥¹¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥í¡¼¥ë¡Ê498±ß/36¸Ä¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ì¥Æ¥é¡Ê1428±ß/1kg¡Ë¤òÅòÀù¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¥Ù¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤ë¡£
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Ê798±ß/6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤Î¾åÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ãæ¤ò¤¯¤êÈ´¤¯¡£
¤¯¤êÈ´¤¤¤¿Ãæ¤Ë¥Ù¥ê¡¼Æþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÌÚ¤ÎÀÚ¤ê³ô¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¯¤êÈ´¤¤¤¿À¸ÃÏ¤Ï¤Á¤®¤Ã¤Æ¡¢¤ª»®¤Î¼þ¤ê¤Ë¡ÈÅÚ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡É¤Ç»¶¤é¤¹¡£
¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤òÅº¤¨¡¢»Å¾å¤²¤ËÊ´º½Åü¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡ª
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È´î¤ÖÌðÅÄ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ÖËã¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¡£