¥Ò¥«¥ë¤¬¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÎ¥º§¡¡£³ÆüÁ°¤ËºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤óÌ¼¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¡×¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬£±£¹Æü¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¡Ö¸òºÝ£°Æüº§¡×¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á£²¿Í¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØÀ¸³è¤Ï¤ï¤º¤«È¾Ç¯¡£ÁÐÊý¤ÎÉâµ¤¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿Åö½é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¤´Ö¤«¤é¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÎËÍ¤ÏÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍýÁÛÁü¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤µç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¸å¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬£µ£°£·Ëü¿Í¤«¤é£´£¸£±Ëü¿Í¤Ë·ã¸º¡£Íø±×Â»¼º¤ÏÌó£´²¯±ß¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°Æ¤ÎÄê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÂ¿¤¤¡££±£¶Æü¤Ë¤Ïà¥Õ¥é¥°á¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤¿ÀäÂÐÎ¥º§¤¹¤ë¤è¡ªºÙÌÚÀèÀ¸¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Í½¸À¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸Î¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÇÀê¤¤»Õ¤ÎºÙÌÚ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï±¿µ¤¤¬ºÇ°¤Î¡ÖÂç»¦³¦¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÍèÇ¯¤âÂ³¤¯¤È´ÕÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤¬¥Î¥¢¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¡¡Á¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Î¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤ÏàÅ·²¦À±¿Í¥Þ¥¤¥Ê¥¹á¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬°¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤½¤ÎàÍ½¸Àá¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¿¥Á¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¤Ç¤âÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£