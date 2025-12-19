º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¡ÈÎ×»þ¼ýÆþ¡É¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¢ªºÇÄãÇ¯Êð¤â¡Ä²û¤ËÆþ¤ë7500Ëü±ß
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ÏºÇÂç48Ëü4748¥É¥ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7542Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄãÇ¯Êð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤â¡¢¡È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¬ÇÛ¶â¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´12µåÃÄ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥×¡¼¥ë¤Ï1²¯2820Ëü¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤ò½ç°Ì¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÇÛ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÁí³Û¤Ï4600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó71²¯5500Ëü±ß¡Ë¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ´³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢6·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁ´³Û¤«°ìÉô»Ùµë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ°ÜÀÒ¡£¡Ö25ºÐ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤¿¤á¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£3·î¤Î³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÄãÊÝ¾Ú¤ÎÇ¯Êð76Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1900Ëü±ß¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï9·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¡¢9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¥Û¡¼¥ë¥É3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¤Î¹¥Åê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê1¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÆÀ¤ëÁ´³Û¤Ïº£µ¨Ç¯Êð¤Î63¡ó¤ËÁêÅö¤·¡¢Âç¤¤Ê¡ÈÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë