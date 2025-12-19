「何穿いてもピンとこない、、」→【ユニクロ】の「大人気パンツ」が良さそうな予感♡

冬にヘビロテできる理想のパンツを探し求めているものの、どれもなかなかピンとこない……。それなら、種類豊富ななかから多くの人の心を掴んだ【ユニクロ】の人気パンツを選択肢に入れてみて。起毛感が冬コーデに馴染むキレイめワイドパンツから、ふわふわの裏地が寒い日に寄り添うスウェットパンツまで、大人女性の「こんなパンツが欲しかった！」を叶えてくれそうな名品候補を紹介します。

起毛素材が冬にマッチする端正なワイドパンツ

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワイドパンツ」\3,990（税込）

あたたかみのある起毛素材が冬らしく端正なワイドパンツ。ダボつきすぎない絶妙なワイドシルエットにセンターピンタックが入っていることで、縦ラインが強調されてスマートに穿けそうな一本です。伸縮性のあるジャージー素材を使用しており、見た目以上の楽な着心地に期待できるのも魅力。オンオフ問わず頼れる冬の制服パンツになってくれるかも！

クリーンな印象を兼ね備えたイージーパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」

ルーズになりすぎないワイドストレートシルエットが今どきのこなれ感を発揮してくれそうな一本。「はいた瞬間の気持ち良さと暖かさを両立した」（公式ECサイトより）という、冬の日常着として嬉しい裏起毛仕様になっています。表地はなめらかでクリーンな風合いのため、ラフなスウェットパンツと差別化を図れるイージーパンツを探している人はぜひチェックしてみて。

防寒性とすっきり感を両立させたスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

裾リブのジョガーデザインでスポーティーなスタイリングを楽しめるスウェットパンツ。裏面にヒートテック®︎の機能を持つボア素材を使用しながら、「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」（公式ECサイトより）のが特徴。寒さ対策とすっきり見えを両立しやすい、まさに待ち望んだ一本かも。冬のレジャーシーンにもおすすめです。

都会的なテーパードパンツできちんと感を演出

【ユニクロ】「ウォームスマートパンツ」\4,990（税込）

フルレングスのスリムなテーパードシルエットが冬コーデで気になる着膨れ感を緩和し、きちんと感もプラスしてくれそうなこちらのパンツ。スマートで都会的なデザインはオフィスコーデにも合わせやすく、頼れる女性らしさを演出してくれるはず。裏起毛素材ながらウエストまでストレッチ性があるため、細身でも窮屈感を覚えずに穿けそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ