こういうの探してたーーーッッ！！【3COINS】ころんとしたフォルムが可愛い♡「ミニ家電」

冬の時期に活躍する冬物家電が【3COINS（スリーコインズ）】に登場！ 手軽に取り入れやすいミニサイズの家電は、ころんとしたフォルムがとってもキュート。インテリア感覚で置けて、お部屋の雰囲気も保ってくれそうです。今回はライト付きの便利な加湿器、末端が冷える方にぴったりのヒーターといった、イチオシの「ミニ家電」をご紹介します。

職場やリラックスタイムに「インテリアライト加湿器」

乾燥しがちな冬にぴったりなこちらの加湿器。ころんと丸みを帯びたフォルムと、くすんだ色味がキュートです。前面が半透明になっていて、蓋を開けずに水の減り具合を確認できそう。デスク周りに置くのにぴったりなサイズ感で、職場での乾燥が気になる時にも使えそうです。本体にはライト機能も付いており、寝る前のリラックスタイムにも活躍してくれそう。お値段は\1,100（税込）。

安定感がありそうな土台付きの「コンパクトヒーター」

こちらも同じく、ころんとしたフォルムと色味が可愛いヒーター。土台も同じ色を合わせた一体感のある配色は、お部屋によく馴染んでくれそうです。おひとりで使いやすいコンパクトなサイズ感で、公式サイトよると「足元などのスポット暖房に最適！」とのこと。末端が冷えがちな寒い時期にこそ役立ってくれそうです。寒く感じがちな玄関や脱衣所に置くのも良いかも。お値段は\3,520（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino