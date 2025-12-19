ÌÚÂ¼ÂóºÈ&¹©Æ£ÀÅ¹á¤½¤Ã¤¯¤ê!?¡¡Cocomi¤ÈKoki,¤¬µ®½Å¤Ê»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÌÚÂ¼¥·¥¹¥¿ー¥º»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤Ê¡ÖÌÚÂ¼¥·¥¹¥¿ー¥º¡×¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi&Koki¤Îµ®½Å¤Ê»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Î¾¿Æ¤Ë¤â¥½¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡ª
¡¡Cocomi¤Ï17Æü¤Ë¡ÖÌÚÂ¼¥·¥¹¥¿ー¥º¡£»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÂËå¡¦Koki,¡Ê22¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Cocomi¤Ï¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤Ç¡¢Koki,¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´é¤ò¿¿²£¤Ç´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÂç´î¤Ó¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë