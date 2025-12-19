¡ÚÃæ·Ñ¡ÛLEDÌó56Ëüµå¤¬µ±¤¯¡¡¹ñ±Ä¥¢¥ë¥×¥¹¤¢¤Å¤ß¤Î¸ø±à¡¡À±¤ä±§Ãè¤ò¸÷¤ÇÉ½¸½
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤«¤éÅß¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¥ê¥Ýー¥ÈÈÓÅç ¿ººÚµ¼Ô
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¸÷¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆÞÌî»Ô¤Î¹ñ±Ä¥¢¥ë¥×¥¹¤¢¤Å¤ß¤Î¸ø±à¤ÎËÙ¶â¡¦Êæ¹âÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
11·î¤«¤é¡ÖWinter Illumination2025¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Ëü5000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢Åìµþ¥Éー¥à1¸ÄÊ¬¤ÎÉßÃÏ¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½56Ëüµå¤ÎLED¥é¥¤¥È¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç21²óÌÜ¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍèÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤ÇÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£