やす子、初の書籍『靴下はいつもあべこべはい〜』来年1.30発売決定「どんな気分のときでも読めまーす！」
元陸上自衛官のお笑い芸人・やす子の初となる書籍『靴下はいつもあべこべ はい〜』が、2026年1月30日に発売されることが決まった。
【写真】やす子、アンバサダー務める理髪店で“キュビ”って髪ばっさり「可愛くなりました」
バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない;…というやす子が、それでも毎日前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を一冊に。「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの人生を生きるコツがたっぷり詰まっている。
さらに、月刊誌「JUNON」で連載中のエッセー漫画も収録。やす子の日常や旅行記など、楽しめる1冊になっている。
やす子は「どんな気分のときでも読めまーす！ 何も考えずに読めますー！ ゆるりと読めます〜！ たくさん買ってほしいです！」とコメントを寄せた。
書籍の発売を記念したイベントが、2026年1月31日に兵庫・HMV三宮オーパ、2月1日に福岡・HMV＆BOOKS HAKATA、2月7日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、2月8日に宮城・HMV仙台 E BeanSにて開催される。「やす子とはい〜タッチ会」「“やす子お面”お渡し会」「やす子と3、2、1、はい〜2ショット撮影会」などを予定している。
『靴下はいつもあべこべ はい〜』は、主婦と生活社より2026年1月30日発売。定価1650円。
【写真】やす子、アンバサダー務める理髪店で“キュビ”って髪ばっさり「可愛くなりました」
バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない;…というやす子が、それでも毎日前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を一冊に。「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの人生を生きるコツがたっぷり詰まっている。
やす子は「どんな気分のときでも読めまーす！ 何も考えずに読めますー！ ゆるりと読めます〜！ たくさん買ってほしいです！」とコメントを寄せた。
書籍の発売を記念したイベントが、2026年1月31日に兵庫・HMV三宮オーパ、2月1日に福岡・HMV＆BOOKS HAKATA、2月7日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、2月8日に宮城・HMV仙台 E BeanSにて開催される。「やす子とはい〜タッチ会」「“やす子お面”お渡し会」「やす子と3、2、1、はい〜2ショット撮影会」などを予定している。
『靴下はいつもあべこべ はい〜』は、主婦と生活社より2026年1月30日発売。定価1650円。