『靴下はいつもあべこべ はい〜』書影

　元陸上自衛官のお笑い芸人・やす子の初となる書籍『靴下はいつもあべこべ はい〜』が、2026年1月30日に発売されることが決まった。

　バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない;…というやす子が、それでも毎日前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を一冊に。「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子ならではの人生を生きるコツがたっぷり詰まっている。

　さらに、月刊誌「JUNON」で連載中のエッセー漫画も収録。やす子の日常や旅行記など、楽しめる1冊になっている。

　やす子は「どんな気分のときでも読めまーす！　何も考えずに読めますー！　ゆるりと読めます〜！　たくさん買ってほしいです！」とコメントを寄せた。

　書籍の発売を記念したイベントが、2026年1月31日に兵庫・HMV三宮オーパ、2月1日に福岡・HMV＆BOOKS HAKATA、2月7日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA、2月8日に宮城・HMV仙台 E BeanSにて開催される。「やす子とはい〜タッチ会」「“やす子お面”お渡し会」「やす子と3、2、1、はい〜2ショット撮影会」などを予定している。

　『靴下はいつもあべこべ はい〜』は、主婦と生活社より2026年1月30日発売。定価1650円。