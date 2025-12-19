人気ＹｏｕＴｕｂｅｒヒカルが１９日、今年５月３１日に“０日婚”を発表した実業家・進撃のノアとの離婚を発表した。

ヒカルは自身のチャンネルを更新。ノアと共に登場し「僕たち２人から報告があります。まず結論から言いますと離婚しました」と報告。「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と理由を説明した。

結婚から約４か月後の９月中旬に「ぼくたちはオープンマリッジ（夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形）として生きていきます。簡単に言いますね。浮気ＯＫです」と公表。反響は大きく、時には「僕のためにノアに犠牲になってもらった。僕が落ちたから同じ所まで落ちるためにウソをついてもらった」こともあったという。ノアも当初はオープンマリッジには賛同していたが「それからめっちゃ叩（たた）かれてそれを横で見ているのも嫌だったし、奥さんとしての立場なら嫌」と本音を吐露した。

今後の関係については「これからは友だちとしてやっていきましょう。ある種一番信用できる友だちかもしれない」とヒカル。ノアも「なってあげるはじゃあ」と笑いながら答えた。ヒカルの「じゃあこれからもよろしく」の発言で、手を取り合った。