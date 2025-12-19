「ゼクシオドリームカップ２０２５」 （１９日、ＡＢＣゴルフ俱楽部）

「ゼクシオドリームカップ２０２５」が１９日、兵庫・加東市にあるＡＢＣゴルフ倶楽部で開催され、これまでに行われた「ゼクシオドリームカップ」の参加者２万３０００人の中から抽選で選ばれたアマチュア９６人（うち関西は４８人）が、ダンロップ契約プロ８人とのラウンドを楽しんだ。

今季、メジャーの全英女子オープンを含む米国ツアー２勝を挙げ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた山下美夢有（２４）＝花王＝は、「このコンペは２年ぶりの参加です。みなさんお上手で、私のパターの番まで回ってこなかった」と、参加者とのふれあいを楽しんだ。

また、ルーキーイヤーの今季を「初めてのコースや慣れない環境の中、米ツアーで２勝できたことは、自信につながりました」と振り返るとともに、「もっと安定したスイングが必要。来年１月末の初戦（ヒルトン・グランドバケーションズトーナメント・オブ・チャンピオンズ）まであまり時間はないですが、できる限りのことはしたい。ショットが安定すれば、毎試合上位が狙え、おのずと優勝争いができるようになる」と、米国ツアー３勝目に向け、力を込めた。