¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉð´ïÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÂæÏÑ¤ËÀè¿ÊÊ¼´ï¤ò¤É¤ì¤À¤±ÇäµÑ¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÅý°ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤òÁË¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉð´ïÇäµÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ø¤ÎÍðË½¤Ê´³¾Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¡¢°ÂÁ´¡¢ÎÎÅÚ°ìÂÎÀ¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë½ÅÂç¤Ê¸í¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÈÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ä¾¤Á¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´³¾Ä¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ÈÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¤ÏÎ¾Î©¤»¤º¡¢ÂæÏÑ¤òÉðÁõ¤µ¤»¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤â½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤ÎÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ì¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤ò¼é¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¿ÍÌ±¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤È¶¯Âç¤ÊÇ½ÎÏ¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ¤ËÀè¿ÊÊ¼´ï¤ò¤É¤ì¤À¤±ÇäµÑ¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢Åý°ì¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤òÁË¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£