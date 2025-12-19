R¥½¥Ã¥¯¥¹µÈÅÄ¡¢³ÚÅ·ÃæÅç¡¢¥í¥Ã¥ÆÀ¾Àî¡¢¹Åçº´¡¹ÌÚ¤ÎÀÄ³ØOB4¿Í¤¬½¸·ë¡¡¤¢¤ÎÅ¾ÅÝ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡ª¡©
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¡¢³ÚÅ·¤ÎÃæÅç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî¡¢¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÀÄ³ØÂçÌîµåÉôOB4Áª¼ê¤¬ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÊì¹»¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë3¿Í¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ëµÈÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÊì¹»¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¡Ë6Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê½ËÊ¡¤Î¡Ë¤ª²ÖÂå¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¡¢9³ØÇ¯²¼¤ÎÀ¾Àî¤Ï¡Ö¡ÊÂÇ·âÎý½¬¤Ç¡Ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤ÎÀ¾Àî¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë³ÚÅ·¤Î½¡»³¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤òÆü¡¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥¿¥³¤Ã¤¿¡Ê¼«¿È¤¬Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡Ë»þ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¿Í²¦¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±µéÀ¸¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö»Ë¾Ì¡ÊÀ¾Àî¡Ë¤À¤±¤ÏËèÆü¡ÊÀ®ÀÓ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤è¤¯¡ÈÀ¾ÀîÁª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø¤Î»þ¤«¤é»Ë¾Ì¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤é¡È¤¯¤½¡¼¡ª¡É¤È»×¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÃæÅç¤â¡ÖÆÃ¤Ë»Ë¾Ì¡Ê¤ÎÀ®ÀÓ¡Ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹â¹»¡ÊÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡Ë¤âÂç³Ø¤âÃÏ¸µ¤â°ì½ï¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢À¾Àî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëµÈÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÃæÅç¤¬23Ç¯WBC½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¡¢À¾Àî¤¬Æ±Àï¤Îº¸Íã¤«¤é¤ÎÊä»¦¤òµó¤²¤ëÃæ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÍ¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Îºô¤«¤éÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤¿¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡É¤òµó¤²¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥±¥¬¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤Æ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¼õ¤±¿È¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Æü¤ËÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ø½Ð¾ì°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ë°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤â¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¡£½çÄ´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ê24Ç¯10·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿±¦¤Î¡Ë¸ª¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£