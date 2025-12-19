SUPER EIGHT横山裕、“初めて負けを認めた”村上信五に感謝「違う戦い方せなって」

12月18日、フジテレビ系『トークィーンズ』に、SUPER EIGHT・横山裕が出演。メンバーの村上信五について語った。

番組内で、若い頃から負けず嫌いで全員と張り合っていたという横山は、20歳も離れた後輩にも張り合っているというエピソードが紹介された。

しかし、初めて負けを認めた人物がいるとして、横山は村上の名前を挙げ、「村上には（嫉妬が）ありました、正直。本人に言ったこともないですけど。やっぱりあいつはバラエティでMCとかしだした時、めっちゃ嫉妬してたな」「（村上には）気づかれてないと思う。めちゃくちゃ羨ましかったし、なんで俺じゃないねんって」と当時の心境を振り返った。

そして、「でも当たり前やねん。村上ってめちゃくちゃ努力してたから。いろんなディレクターさんの話聞いたり、諸先輩方に“MCってどうするんですか？”ってほんまに聞き回ってたし」「こいつに勝たれへんと思ったから、違う戦い方せなって切り替えれた。違う分野でもっとやらなあかんのかなとか考えさせてもらいましたね」「だからなんかいろんなことやってるんやと思う。役者業もそうやし」などと語っていた。