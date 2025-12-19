現在マンチェスター・シティからレヴァークーゼンへレンタル移籍中の19歳MFクラウディオ・エチェベリは今冬武者修行先を変える可能性があるようだ。



2024年にリーベル・プレートからシティへの移籍が決まり、昨シーズンの冬に合流した同選手。昨シーズンのシティでの出場は最終節のフラム戦とFAカップ決勝、そしてゴールを決めたクラブW杯のアル・アイン戦の3試合となった。



そして今夏、出場機会を求めてエチェベリはレヴァークーゼンへとレンタル移籍を果たしたが、ドイツで苦戦を強いられている。同選手はここまで公式戦11試合に出場しているが、プレイタイムは270分となっており、満足のいく出場時間を得られていないのが現状となっている。





そんななか、スペインメディア『Cadena SER』によると、エチェベリはレヴァークーゼンへのレンタル移籍を打ち切り、ジローナへレンタル移籍する可能性があるという。同選手自身はジローナへの移籍を熱望しており、同メディアはシティとジローナが同じシティ・フットボール・グループであることを考えると、交渉は容易だろうと推測。移籍は時間の問題だと考えている。またジローナはすでにヴィトール・レイス（シティからレンタル移籍中）、ジョン・ソリス、ヤセル・アスプリージャで外国人枠が埋まっているが、同メディアは絶対的存在になっているレイスは移籍の対象にならないと綴り、ソリスかアスプリージャが移籍する可能性が高いと報じている。まずは出場時間を確保する必要があるが、エチェベリの今後の去就に注目だ。