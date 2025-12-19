¤Ê¤¼¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤ò»Ø´ø´±¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¡MLS¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤·¤«¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Î¾·æÛ¤Ëµ¿Ìä¤â¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
º£µ¨¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï10·î¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤«¤é»Ø´ø´±¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¼Ç¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éº£·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ª¥Ë¡¼¥ëÂÎÀ©¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º£·î¤è¤ê¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ËÂå¤ï¤ë¿·»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼ÂÎÀ©¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Ïº®Íð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥ó¥·¡¼ÂÎÀ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏºÇ°¤Ç¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Ä¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢17Æü¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤â1-2¤ÇÇÔËÌ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë0-3¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ËMLSÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏMLS¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£º®Íðµ¤Ì£¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ù¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤Î»Å»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤âÈùÌ¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤ë¤È¥Ê¥ó¥·¡¼¤ÏÄ¾¶á16»î¹ç¤Ç¶Ï¤«3¾¡¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Ê¥ó¥·¡¼¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î°Õ¿Þ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤Îµ¿Ìä¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥óCEO¤Ï¥Ê¥ó¥·¡¼¤¬Âè°ì¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤ì¤Û¤É¸·Ì©¤ÊÁª¹Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤¬¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë»þÂå¤«¤é¥¯¥ï¥á¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Æ¥£¥¹¥Ç¥£¥ë¤¬12Ç¯Á°¤Ë¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£MK¥É¥ó¥º¤ä¥³¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥Æ¥£¥¹¥Ç¥£¥ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¿Í»öÌÌ¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Èà¤¬¥Ê¥ó¥·¡¼¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï21Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁá¡¹¤Ë¥Ê¥ó¥·¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ï´í¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç¾ï¾¡¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç4Ï¢ÇÔ¤ÏÂç»´»ö¤À¡£º®Íð¤¹¤ë´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ï½êÂ°¤¹¤ëFWÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢MF´ú¼êÎç±û¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¼¡¤Ê¤ë¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤ë¤«¡£