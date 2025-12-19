¥Þ¥óU¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Î¤»¤¤¡©¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÏËþÂ¤»¤º¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¤«¤Ê¤ê¹Ó¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌµËÅ¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡¢·â¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë4-4¤Î¥É¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
4¼ºÅÀ¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸µ¥Þ¥óU¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØThe Overlap¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°²ó¤Î»î¹ç¤Î´Ö¡¢¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¡Ë¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¡Ê¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¡Ë¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¡Ê¥á¥¤¥½¥ó¡¦¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤éÁ°Àþ3¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×
Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¤¥È»á¤âÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¤¡£¤¢¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Èà¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÏÉÔ°Â¤ÇÌµËÅ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà¤¬¼õ¤±¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÎÂç¤¤ÊÃû¸õ¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×
¥ê¡¼¥°6¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¥´¡¼¥ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£Á°Àþ¤¬¤â¤¦¾¯¤··è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
ºòµ¨¤ÎÀäË¾Åª¤ÊÉÔÄ´¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤È»×¤¨¤ë¥Þ¥óU¤À¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤â²þÁ±¤¬É¬Í×¤«¡£