◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が19日に開幕。女子ショートプログラム（SP）では、17歳の島田麻央（木下グループ）が歴史的優勝へ向けて好発進した。

23番滑走で登場。冒頭でトリプルアクセルを決め、勢いに乗ると3回転フリップも着氷。後半の3回転ルッツ―3回転トーループも決めるなど、見事な演技を披露した。会場も割れんばかりの拍手がわき起こった。

得点は79.33点。ISU非公認ながらも今季の世界最高点（その後、坂本花織が更新）で、キスクラの島田も驚きの表情を浮かべ「こんなに点数が出るとは思っていなかった。ただただビックリでした」と喜んだ。

前日18日の公式練習では曲かけでSPを調整。ジュニアの規定ではSPに入れられないトリプルアクセルを跳び、着氷させていた。

年齢制限によりミラノ・コルティナ五輪には出場できないが、全日本はシニアの選手たちと戦える年に一度の機会。「五輪選考の舞台を感じて、五輪を争う選手に負けないぐらい良い演技をしたい」と意欲十分だ。過去3大会の成績は3、3、2位。ジュニア選手が日本一に輝けば、03年の安藤美姫以来、22年ぶりとなる。

フリーではX JAPANのYOSHIKIが作詞作曲を手掛けた「Miracle」に乗って滑る。過去にディナーショーに招待されるなど親交があり、本紙を通じて「自分に勝って、ミラクルを起こしてくれることを願っています」というメッセージも届いた。