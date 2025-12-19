ºûÌî¹â»Ë¡ÈÏÆÌò¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨ÊýÌÀ¤«¤¹¡¡ËÜÅÄË¾·ë¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¹â»Ë¡Ê77¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ß¥æ¥³¥ì¡ª¡×¡Ê¶âÍË¡¡¸å5¡§10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÏÆÌò¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºûÌî¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£100²ó¸À¤¦¡£¤½¤ì¤â¤¿¤ÀÆþ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤Î´¶¾ð¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥Ú¥é¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¸ý¤Î¶ÚÆù¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¡¢¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡100²ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤²¤µ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â45²ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì¿Í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀâÌÀ¤È¤«¡¢¤ª·Ð¤Ïº¤Æñ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿²ó¸À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸À¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤ê¡Ä¸Þ´¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤Û¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡ÖÊÀ³²¡×¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£20¡ó¤«30¡ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¶õµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤ò»Ä¤·¤¿³Ð¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£Áê¼ê¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦Ìõ¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤¬¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö»ä¤â´°àú¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÇÚÊý¤ËÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÜÅö¤Ë¸ý¤¬³Ð¤¨¤ë¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯ÇÉ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¤¬¡Öº£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡¢Í¾Çò¤ò»Ä¤¹¤È¤«¡£¤½¤ÎÂ¦¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤Ï¼çÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦ÏÆÌò¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºûÌî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼çÌò¤¬¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢²È¤Ç·Î¸Å¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤µ¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼çÌò¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¼çÄ¥¤·¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¤ï¤±¡£Èà¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤Ìõ¤À¤«¤é¡¢Èà¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡£360ÅÙ¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¥¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÏÆÌò¤Ï¼çÌò¤Î¤³¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤¬¼çÌò¤Ç¤âÏÆÌò¤Ç¤â¡ÖÁ´¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤À¤·¡¢¤É¤¦¶èÊÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤ÈºûÌî¤Ï¡ÖÍðË½¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤È¡¢¼çÌò¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤·¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£°ú¤»»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¿ÆÊý¤Ã¤Æ¸À¤¦Ìò¤ò¤ä¤ë¤È¤Í¡¢²¶¤¬¿ÆÊý¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¼þ¤ê¤¬¡È¿ÆÊý¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÌò¤Ï¡¢¥É¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤¹¤ë¤È¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢ËÜÅÄ¤â¡Ö»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×´¶¼Õ¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºûÌî¤Ï¡Ö²¿²ó¤«¼çÌò¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼çÌò¤ä¤ë¤ÈÁ´Á³¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¼çÌò¤Î¿ÍÂçÊÑ¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£ÅÙÏÆ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£