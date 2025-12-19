¹á¹ÁC4Ï¢ÇÆ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÏÍèÇ¯¥µ¥¦¥¸C¸«Á÷¤ê¡¡¹ñÆâÀï¤ËÀìÇ°¤Ø¡¡¹á¹Á3´§¤Ë¾È½à
¡¡14Æü¤Î¹á¹Á¥«¥Ã¥×¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢11ÅÙÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ê¥»¥ó7¡áC¡¦¥·¥ã¥à¡¢Éã¥¢¥¯¥é¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢±óÀ¬¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¡¢¹á¹Á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ÏÍèÇ¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁö¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤ÈÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¼óº¹2Ãå¡£ÍèÇ¯¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï2·î14Æü¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¡¢¹á¹Á3´§¤Ï¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬1·î25Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬3·î1Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡õ¥Á¥ã¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬5·î24Æü¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¥»¥ó7¡áP¡¦¥¤¥¦¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤¬93/94Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥ô¥¡¡¼¥ô¥¡¡¼¥É¥ó°ÊÍè¡¢31Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î¹á¹Á3´§À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£