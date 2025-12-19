¡Ú ¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õº´Æ£ÆóÏ¯ ¡ÛÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Ç17Ç¯±Û¤·¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡¡¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡È¤ä¤ë¤Ù¤¥ê¥¹¥È¡É¤òºî¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õº´Æ£ÆóÏ¯ ¡ÛÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Ç17Ç¯±Û¤·¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡¡¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡È¤ä¤ë¤Ù¤¥ê¥¹¥È¡É¤òºî¤Ã¤¿¡×
ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¤¿¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÈá·à¤è¤ê´î·à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£Áè¤¤¤Ê¤¯»þÂå¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤Ë¡¢´î·à¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ°¤«¤·¤¿²ÄÇ½À¡¢´õË¾¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´î·àÌò¼Ô¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¶¿Î´À¹¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥à¥í¤µ¤ó¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¥ê¥¹¥È¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¡Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤»þ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¼Â¸½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬¥à¥í¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡É¤È¡¢µìÃÎ¤ÎÃç¤Î¥à¥í¤µ¤ó¤Ø¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÈÊ¡ÅÄÁÈ¤Î2¿Í¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¤Ï¡¢17Ç¯´Ö¤ÎÈá´ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ë3¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ï¡ØÂçÀö¤Ë¤âÀ±¤Ï¤Õ¤ë¤Ê¤ê¡Ù¡Ê2009Ç¯¸ø³«¡Ë°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡É¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄÁÈ½é»²²Ã¤Î¹À¥¤µ¤ó¤¬¡Èµ¤¤Þ¤º¤¤µ¤¤Þ¤º¤¤µ¤¤Þ¤º¤¤¡ª¡É¤È²£Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£
·Ë¾®¸ÞÏºÌò¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢MC¤«¤éº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌñ¡×¤È²óÅú¡£¡È½éÆü¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤Ë¡ª¡©¡É¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È42ºÐ¤ÇËÜÌñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾Ð¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¥ï¥Ã¤È½ª¤ï¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
