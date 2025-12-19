77ºÐ¤ÎºûÌî¹â»Ë¡ÖÌò¼Ô¤Î¤ä¤á»þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¡Æ±¤¸Ç¯¤Îº´Æ£Bºî¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¹â»Ë¡Ê77¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ß¥æ¥³¥ì¡ª¡×¡Ê¶âÍË¡¡¸å5¡§10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌò¼Ô¤Î¤ä¤á»þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤½÷Í¥¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê21¡Ë¤«¤é¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºûÌî¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£100²ó¸À¤¦¡£¤½¤ì¤â¤¿¤ÀÆþ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤Î´¶¾ð¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥Ú¥é¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¸ý¤Î¶ÚÆù¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¡¢¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢Ìò¼Ô¤Î¤ä¤á»þ¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÀèÆü¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æ±¤¸Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¡¢º´Æ£Bºî¡¢ÊÁËÜÌÀ¤È·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢º´Æ£¤¬¡Ö¤ä¤á»þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Bºî¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ë¤è¡£¤¤¤Ä¤À¡©¤ä¤á»þ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËºûÌî¤Ï¡Ö²¶¤â¹Í¤¨¤ë¡¢²¶¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á»þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£°ã¤¦¤«¤Í¡©¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£