戦場を翔ける幼女の中身は現代日本のエリートサラリーマン⁉ 『幼女戦記 1 Deus lo vult』の見どころと、『転スラ』『公女殿下の家庭教師』など3,000品の1巻が無料で読めるキャンペーン
現在の自分と真逆の存在に転化し、真逆の環境に放り込まれたら、人はどうなるのだろうか？ 打ちのめされるのか、逆に吹っ切れて生き生きと楽しめるのか。しかし、その状況が“毎度毎度、厳しい”状況だったら…？ 本稿で紹介する『幼女戦記 1 Deus lo vult』（カルロ・ゼン：著、篠月しのぶ：イラスト/KADOKAWA・エンターブレイン）は、そんな主人公の話だ。
■神の逆鱗に触れたエリートサラリーマンが、現状と“真逆”の世界に放り込まれたら…？ 『幼女戦記 1 Deus lo vult』
戦争の最前線に在るは幼い少女。金髪、碧眼そして白く透き通った肌の彼女が、空を飛び、容赦なく敵を撃ち落とす……。幼女らしい舌足らずさで軍を指揮する彼女の名はターニャ・デグレチャフ。だが、その中身は、神の暴走により幼女へと生まれ変わることとなった日本のエリートサラリーマン。効率化と自らの出世をなにより優先する幼女デグレチャフは、帝国軍魔導士の中でも最も危険な存在へとなっていく――。
アニメ化でも話題になった本作は、戦場に幼い少女がいるギャップと、それに対比するような骨太なストーリーが見どころ。主人公ターニャ・デグレチャフの中身は、先述したように西暦2013年の東京でサラリーマンをしていた男性だ。超合理主義で一見冷酷にすら見えるほどの彼は、駅で仕事の逆恨みにより列車の前に突き落とされ、万事休す――となった先で“創造主”と出会う。その神は信心を忘れた現代の人間たちにお怒りで、合理的なことばかり言う主人公は逆鱗に触れてしまい……。「（信仰心に目覚めない）その原因は、貴様の場合は、科学の世界で、オトコで、戦争を知らず、追い詰められていないからだな？」「わかった」「貴様で試してやろうというのだ‼‼」と神に異世界へ送り込まれ、“そう”なってしまったのだ。
ターニャが配属される先は、「帝国」の戦場の最前線ばかり。彼女（彼？）が生まれた国は、さまざまな問題を抱えており、いつだってピリついた状態なのだ。そんな中で神の思惑通り打ちのめされているかというと、そこには合理的で現実主義なジャパニーズエリートサラリーマンと早熟な天才童女が悪魔合体し戦場を悠々翔ける、“危険な存在”が爆誕していたのだ。ぜひ1巻を読んで、ターニャという存在をご覧いただきたい。現在小説は14巻、コミックスは32巻、スピンオフコミックが2巻まで、そのほか短編集などが発売中。
■【今なら幼女戦記ほか、1巻が無料で読める⁉ ライトノベル・新文芸 1巻3,000冊以上が、期間限定無料のキャンペーン開催中！ 〜5冊無料プレゼント＆60%OFFセールも〜】
株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」のサービス開始15周年を記念した特別企画第3弾として、2025年12月19日（金）から12月28日（日）の期間中、電子書籍3,000作品以上の第1巻が無料読み放題となるキャンペーンを実施する。期間中は対象作品の1巻を無料で読めるほか、なんと、期間限定無料作品のうち1人最大5冊まで好きな作品を選ぶことができ、後日選んだその作品を、キャンペーン以降も読める形で無料で本人にプレゼントされる。併せて、60％OFFセールも実施。
2010年12月3日よりサービスを開始し、今年で15周年を迎えたBOOK☆WALKERでは、現在「15周年大感謝祭」を開催中。 キャンペーン第3弾では、ライトノベル・新文芸ジャンルの電子書籍3,000作品以上の第1巻が期間中限定で無料読み放題となる特別企画を実施。対象作品には、先月発売された最新刊で完結を迎えたばかりの『転生したらスライムだった件 1』や、TVアニメ第2期の放送が発表された『幼女戦記 1 Deus lo vult』、同期間で開催される「ライトノベル展2025」のキービジュアルを飾る『公女殿下の家庭教師 謙虚チートな魔法授業をはじめます』、学園バトルアクションの金字塔『続・魔法科高校の劣等生 メイジアン・カンパニー』など、人気タイトルが多数そろっている。また、対象作品の中から、好きな作品を最大5冊までもれなくプレゼントするキャンペーンを実施。選んだ作品はキャンペーン期間終了後も楽しめる。
併せて、ライトノベル・新文芸2,000作品以上の第1巻、続巻約1万冊が60%OFFなどになる特別セールや、11月19日までに配信されたライトノベル・新文芸を購入すると、電子書籍購入に使える「BOOK☆WALKERコイン」が購入金額の50％還元されるキャンペーンも実施する。
キャンペーン概要
・開催期間：2025年12月19日（金）〜 12月28日（日）
・キャンペーン内容：
１．ライトノベル・新文芸3,000作品以上の第1巻が無料
キャンペーン期間中、対象の作品が無料で楽しめる。※期間終了後は閲覧できなくなります。
２．無料対象作品から1人最大5冊、希望した作品がもれなくもらえる
申込方法は、指定のフォームから、希望する作品のURLを入力
※申込みにはBOOK☆WALKERへの会員登録（無料）が必要です。
３．ライトノベル・新文芸の一部シリーズが60%OFFなど
ライトノベル・新文芸2,000作品以上の第1巻が60％OFFなど、続巻（約1万冊）が20％OFF以上の特別価格になる。
４．2025年11月19日までに配信されたライトノベル・新文芸を購入で、コイン50％還元
※コインは、1コイン＝1円分として、Webストアでのお買い物に1コインから利用できます
