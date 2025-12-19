CIAOPANIC TYPY×wiggle wiggle♡家族で楽しむ遊び心コラボ

韓国・ソウル発の人気ライフスタイルブランドwiggle wiggleと、CIAOPANIC TYPYのスペシャルコラボがついにスタートしました。キャッチーなキャラクターやモチーフを取り入れたデザインは、大人はもちろんKIDSやBABYまで幅広くラインナップ。毎日のコーデにさりげなく遊び心をプラスでき、家族みんなでリンクコーデも楽しめるのが魅力です。限定感たっぷりのアイテムは、見逃せません♪

大人からベビーまで揃うアパレル

アソート柄メロウフーディーは大人7,700円、子ども5,390円で展開。BABYスウエットロンパースは4,400円、BABYリバーシブル配色スタイは2,200円と、ギフトにも選びやすい価格帯です。

柄ジャガードニットは大人6,930円、子ども5,500円。

さらに配色フリルフレアデニム5,500円、ボアカーブパンツ4,950円、配色メロウジャガード微フレアパンツ4,180円と、デザイン性と着回し力を兼ね備えたボトムスも揃います。

遊び心たっぷりのBAG＆小物

デイリーに活躍する小物も充実。マルチウェイトートBAGは9,900円、PCBAGは6,600円。

コーデのアクセントになるリップケース付きチャーム4,400円や、シュシュ付きチャーム4,400円など、wiggle wiggleらしいポップな世界観を気軽に取り入れられるアイテムが揃っています。

親子でお揃い使いするのもおすすめです。

限定ショッパーも見逃せない

本コラボアイテムは20205年12月19日よりCIAOPANIC TYPY全店舗、PALCLOSET店、ZOZOTOWN店にて販売開始。※実店舗は各テナントの営業時間に準じます。

さらにCIAOPANIC TYPY実店舗、PALCLOSET店では、コラボアイテム購入者先着で限定ショッパーをプレゼント。

家族みんなで楽しめる特別なコラボレーションを、この機会にぜひチェックしてみてください♡