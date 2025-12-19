¹¥¤¤ÊÎòÂå¤Î¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡õ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Öº£°æ¤æ¤¦¤¾¤¦¡¦¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î10¡Á11Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÎòÂå¤Î¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡õ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦º£°æ¤æ¤¦¤¾¤¦¤µ¤ó¤È19ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¡£
·àÃÄ»Íµ¨½Ð¿È¤Îº£°æ¤µ¤ó¤È¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¤Ï¤¤¤À¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2006Ç¯4·î¤Î¡Èº£·î¤Î¤¦¤¿¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÇËÅ·¹Ó¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤È¡¢17ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡£
1999Ç¯1·î¤Î¡Èº£·î¤Î¤¦¤¿¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤À¤ó¤´»°·»Äï¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÎß·×Çä¾å¤¬290ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ÀÅªÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤È²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤À¤ó¤´£³·»Äï¤¬²æ¤¬²È¤Î¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¶¯¤¤¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÃÎÌ¾ÅÙ¤â¿Íµ¤¤â¹â¤¤»þÂå¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§º£°æ¤æ¤¦¤¾¤¦¡¦¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡Ê2003Ç¯4·î¡Á2008Ç¯3·î¡Ë¡¿63É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦º£°æ¤æ¤¦¤¾¤¦¤µ¤ó¤È19ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÇËÅ·¹Ó¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¦ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¡Ê1993Ç¯4·î¡Á1999Ç¯3·î¡Ë¡¿65É¼
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤È¡¢17ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡£
1999Ç¯1·î¤Î¡Èº£·î¤Î¤¦¤¿¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¤À¤ó¤´»°·»Äï¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëCD¤ÎÎß·×Çä¾å¤¬290ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿ÀÅªÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤È²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤À¤ó¤´£³·»Äï¤¬²æ¤¬²È¤Î¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¶¯¤¤¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÃÎÌ¾ÅÙ¤â¿Íµ¤¤â¹â¤¤»þÂå¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)