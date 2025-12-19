ÂæÏÑÌîÅÞ¡¢Íê»á¤Ø¤ÎÃÆ³¯¼êÂ³¤È¯É½¡ÄÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·
¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÂæÏÑºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÂè£³ÅÞ¡¦ÂæÏÑÌ±¼çÅÞ¤Ï£±£¹Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÎ©Ë¡±¡¡ÊÄê¿ô£±£±£³¡Ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÁíÅý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÏÎ©Ë¡±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·èµÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À®Î©¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÌîÅÞ¤¬Íê»á¤ÎÃÆ³¯¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤¬Î©Ë¡±¡¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤¿¡ÖºâÀ¯¼ý»Ù¶èÊ¬Ë¡¡×²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âî±ÉÂÙ¡Ê¥¸¥å¥ª¥í¥ó¥¿¥¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤¬½ðÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢Íê»á¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÍêÀ¯¸¢¤Ï¡¢²þÀµ°Æ¤¬Å¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤ò·Ð¤º¤Ë¶¯¹ÔºÎ·è¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±½°ÅÞ¤Î²«¹ñ¾»¡Ê¥Õ¥¢¥ó¥°¥ª¥Á¥ã¥ó¡Ë¼çÀÊ¤Ï£±£¹Æü¡¢ÍêÀ¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÎ©Ë¡±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È·ûÀ¯ÂÎÀ©¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÅý¤ÎÃÆ³¯¼êÂ³¤¤ÏÎ©Ë¡°Ñ°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÄóµÄ¤·¡¢£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤Î·èµÄ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¤¢¤¿¤ë»ÊË¡±¡¤ÎË¡Äî¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤ë¡£Î©Ë¡±¡¤Ï¹ñÌ±ÅÞ¤¬£µ£²µÄÀÊ¡¢Ì±½°ÅÞ¤¬£¸µÄÀÊ¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬£µ£±µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤¬ÃÆ³¯¤òÄóµÄ¤·¤Æ¤âÈÝ·è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÆ³¯¤ÎÄóµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÏÍê»á¤ËÂÐ¤·¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌîÅÞ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¸ø»»¤¬¹â¤¤ÃÆ³¯¼êÂ³¤¤ò¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤¦ÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍêÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÁþ°¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¡ÊÂæÏÑ»æ¡¦Îþ¹çÊó¡Ë¤ä¡ÖÍê»á¤¬¡ÊÎ©Ë¡±¡¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ò¡ËµñÀä¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±°Õ¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤È¤Î±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤ë¡×¡ÊÆ±¡¦Ãæ¹ñ»þÊó¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£