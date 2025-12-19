Ç¯¶â¼õµëÃæ¤Î60Âå½÷À¤Ç¤¹¡£¤â¤·¶Ð¤áÀè¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¯¤¯¼ýÆþ¤Î¾å¸Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ·î³Û¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¡Ë¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ·îµë¡ÜÄ¾¶á1Ç¯¤Î¾ÞÍ¿¡à12¡Ë
¤³¤Î¹ç·×¤¬51Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï51Ëü±ß¤¬´ð½à¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡ÊÃ»»þ´Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤éÆ¯¤¤¤Æ¤âÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¡Ê2024Ç¯10·î¡Á¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤Î¾ò·ï¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½µ20»þ´Ö°Ê¾å
¡¦·î³ÛÄÂ¶â8Ëü8000±ß°Ê¾å
¡¦2¥«·îÄ¶¤Î¸ÛÍÑ¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë
¡¦³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
½¾¶È°÷50¿Í°Ê²¼¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤â¡¢Ï«»È¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾åµ¾ò·ï¤Ç²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾å¡¦·î¼ý8Ëü8000±ß°Ê¾å¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤â²ÃÆþ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Î¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤ÈÇ¯¶â³Û¤Î¹ç·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤²á¤®¤ÆÇ¯¶â¤¬¸º¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§Ç¯¶â¼õµëÃæ¤Î60Âå½÷À¤Ç¤¹¡£¤â¤·¶Ð¤áÀè¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¯¤¯¼ýÆþ¤Î¾å¸Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö60Âå¤ÇÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£¶Ð¤áÀè¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤è¤¤¼ýÆþ¤Î¾å¸Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¡Ë
A¡§¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â³Û¤ÈµëÍ¿¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾å¡ÖÆ¯¤±¤ë¼ýÆþ¤Î¾å¸Â¡×¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹60ºÐ°Ê¾å¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ä¡Ä
´ðËÜ·î³Û¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿³Û¡Ë¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ·îµë¡ÜÄ¾¶á1Ç¯¤Î¾ÞÍ¿¡à12¡Ë
¤³¤Î¹ç·×¤¬51Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï51Ëü±ß¤¬´ð½à¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡ÊÃ»»þ´Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤éÆ¯¤¤¤Æ¤âÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¡©¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ë¤È¼ýÆþ¾å¸Â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤À¤È¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¡Ê2024Ç¯10·î¡Á¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤Î¾ò·ï¤òÁ´¤ÆËþ¤¿¤¹¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½µ20»þ´Ö°Ê¾å
¡¦·î³ÛÄÂ¶â8Ëü8000±ß°Ê¾å
¡¦2¥«·îÄ¶¤Î¸ÛÍÑ¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë
¡¦³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
½¾¶È°÷50¿Í°Ê²¼¤Î»ö¶È½ê¤Ç¤â¡¢Ï«»È¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾åµ¾ò·ï¤Ç²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½µ20»þ´Ö°Ê¾å¡¦·î¼ý8Ëü8000±ß°Ê¾å¤ÎÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤â²ÃÆþ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Î¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤ÈÇ¯¶â³Û¤Î¹ç·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ¯¤²á¤®¤ÆÇ¯¶â¤¬¸º¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)