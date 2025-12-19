¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯»Ë¾å¡ÈÃÇ¥È¥Ä¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¡ª ¿·¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¡Ö¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯WZ-1¡× Åß¤Î°°Àî¤ÇÍú¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÀãÆ»¤ò¡Ö¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯WZ-1¡×¤ÇÁö¤ë¡ª
¡¡ÅßÆ»¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¡Ö¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯WZ-1¡×¤Ç¤¹¡£2025¡Á2026Ç¯¤ÎÅß¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯»Ë¾å¡ÈÃÇ¥È¥Ä¡É¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á2025Ç¯¤Î²Æ¡¢É®¼Ô¡Ê¤³¤â¤À¤¤è¤·¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ÇÉ¹¾å¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÅßÆ»¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¿¿²Á¤ò»î¤¹¤Ù¤¯¡¢12·î½é½Ü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤òÉñÂæ¤Ë¼ÂÁö¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ú¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤Ç¡ª ¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯¿·ºî¡ÖWZ-1¡×¤òÍú¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¤Þ¤º»î¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ï155¡¿65R14 75Q¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ï¤Û¤Ü¥É¥é¥¤Ï©ÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¤¿¤ê¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢ÆÍ¤¾å¤²´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Î¥¤¥º¤ä¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤â¤è¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¼«Á³¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê±þÅú¤ÎÃÙ¤ì¤ä¼ê±þ¤¨ÉÔÂ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Æ¥¿¥¤¥ä¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤ËÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ÅÎÌµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡Ê¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§225¡¿65R17 102Q¡Ë¤Ç¤¹¡£N-BOX¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áà½Ä´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¤»³Æ»¤Ç¤â²Æ¥¿¥¤¥äÊÂ¤ß¤Î°ÂÄê´¶¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¸¹â¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¤Ï½ù¡¹¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬WZ-1¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¹¡£Çö¤¯Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àã¤¬²¡¤·¸Ç¤á¤é¤ì¤ÆÅà·ë¤·¤¿¤ï¤À¤Á¤Ç¤Ï¡¢»³¤ÈÃ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò±Û¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤ÆÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â³Î¼Â¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Î¾å¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤¹¡£°ì¸«¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢WZ-1¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âµóÆ°¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¥Ä¥ë¥ó¤ÈÂç¤¤¯³ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥°¥ê¥Ã¥×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¹²¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¤òÌá¤¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò´Ë¤á¤ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÌá¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼Áàºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤â°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤·¤¿¡£½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥¹ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÀÇ½¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¥ï¥±¤È¤Ï
¡¡¼¡¤Ë»î¤·¤¿¥È¥è¥¿¡ÖRAV4¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤è¤ê·ÚÎÌ¤ÊÊ¬¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤²¼¤êºä¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤ËÀã¤¬¤Î¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¡¢Á°¸å¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬µÞ¤ËÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞµóÆ°¤¬¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥Î¡¼¥º¤ÎÆþ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢½ª»Ï°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥è¥¿¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¡Ê185¡¿60R15 84Q¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¿ÊÉÕ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´¶¤Ë¤ä¤ä·Ú¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤¯Áö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤êºä¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤ÇABS¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»î¤·¤Æ¤â¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀ©Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡WZ-1¤Ï¡¢ÀèÂå¤Î¡ÖVRX3¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥¤¥¹Ï©ÌÌ¤Ç¤ÎÀ©Æ°µ÷Î¥¤¬11¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£´í¸±²óÈòÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¹â¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÌó90¡ó¤¬¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ç¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤ë¤³¤È¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤ë¡×¤¬78.8¡ó¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ç²£³ê¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤¬56¡ó¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀÇ½¸þ¾å¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¼«¿È¡¢ÆÃ¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¹ÀÇ½¤Î»ýÂ³À¤Ç¤¹¡£WZ-1¤Ï·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÀÇ½Äã²¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ìó4Ç¯·Ð²á¤·¤Æ¤âVRX3¤Î¿·ÉÊ»þ¤ò¾å²ó¤ëÉ¹¾å¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ë¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿W¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÈ¯Ë¢¥´¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¡Ê¥´¥à¡Ë¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Æ¤ëÅÀ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÂå¤ÎVRX3¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¡¢¥¦¥¨¥Ã¥È¡¢¥¹¥Î¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹ÀÇ½¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë·Á¤ÇWZ-1¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ENLITEN¡Ê¥¨¥ó¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤òÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢±ß¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¤¯ºî¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×»×ÁÛ¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅßÆ»¤òÁö¤ë¤¦¤¨¤Ç¿·¤·¤¤¥Ö¥ê¥¶¥Ã¥¯WZ-1¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë³Î¤«¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£