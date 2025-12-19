Image: Wikideas1 via Wikimedia Commons

人工衛星のおかげでどんどん便利になる私たちの生活。

でも、喜んでばかりいられません。低軌道が、ヤバいことになっています。

先週、中国のロケットが展開した衛星がスターリンク衛星にほぼ衝突しかけたんです。いつかやる、とは言われていましたが、その「いつか」は目前みたいなんですよ…。

発端は中国ロケットの打ち上げ

事の発端は、12月9日。中国・ゴビ砂漠にある酒泉衛星発射センターから、中国の民間ロケット・宇宙企業CAS Spaceの「Kinetica 1」ロケットが打ち上げられました。

ロケットは9基の衛星を展開したのですが、そのうちの1基が、地上約560キロメートル上空でスターリンク衛星に異常接近しました。

距離はわずか約200m。200mならまだ大丈夫じゃない？ と思われるかもしれませんが、宇宙空間では「かなり危険」な距離なんです。

「連携がなければ、こうなる」

この事実を明らかにしたスターリンクのエンジニアリング担当副社長、マイケル・ニコルズ氏はXで、率直にこう指摘しています。

When satellite operators do not share ephemeris for their satellites, dangerously close approaches can occur in space. A few days ago, 9 satellites were deployed from a launch from the Jiuquan Satellite Launch Center in Northwestern China. As far as we know, no coordination or… - Michael Nicolls (@michaelnicollsx) December 13, 2025

衛星運用者が軌道情報を共有しなければ、危険な接近は避けられません。

ニコルズ氏のチームが把握している限りでは、Kinetica 1の打ち上げ運用者は、すでに軌道上にある衛星との衝突を防ぐための十分な調整を行なっていなかった可能性があります。その結果、スターリンクとのニアミスが発生。

「宇宙運用におけるリスクの大半は、運用者間の連携不足にあります。これは変わるべきです」とニコルズ氏は強調しています。

CAS Spaceも黙ってはいない

一方、Kinetica 1を運用するCAS Spaceは、スターリンク側と連絡を取っていると説明しています。

同社によると、すべての打ち上げにおいて、地上ベースの宇宙状況把握システムを使い、既知の衛星や宇宙デブリを避ける打ち上げウィンドウ（ロケットが目標軌道や天体に到達するために最適な時間帯を指す打ち上げ可能期間）を選定しているとのこと。

If confirmed, this incident occurred nearly 48 hours after payload separation, by which time the launch mission had long concluded. CAS Space will coordinate with satellite operators to proceed. This calls for re-establishing collaborations between the two New Space ecosystems. https://t.co/bsuFLeguxo - CAS Space (@cas_space) December 13, 2025

さらに、「もし事実であれば、この事案はペイロード分離から約48時間後に起きており、その時点で打ち上げミッションはすでに終了していました」とも説明しています。

CAS Spaceは、この件を「ニュー・スペース同士の協力関係を再構築する必要性を示すもの」だと位置づけています。

低軌道はスターリンクだらけ

責任の所在がどこにあるにせよ、問題は別のところにもありそうです。というのも、低軌道がすでにスターリンクだらけなんです。

ハーバード大学の天文学者ジョナサン・マクダウェル氏によれば、現在運用中のスターリンク衛星は9,300基以上。これは、地球周回軌道上の稼働衛星の大半を占めています。

ケスラー症候群のリスクが高まっている

2024年の報道によると、スターリンク衛星は1日あたり約300回も衝突回避のための機動を行っています。これは2023年のほぼ2倍。

にも関わらず、SpaceXは打ち上げペースを落とさないばかりか、2026年にはスターシップを使った第3世代スターリンクの大量展開を計画しています。

さらに、AmazonやViasatといった他社も、衛星配備を続けています。

こうした状況を受け、衝突が連鎖し軌道が使えなくなるという仮説の「ケスラー症候群」への警戒が強まっています。専門家の中には、その初期段階に入っていると考える人も出てきるそう。

衛星配備の流れが止まらない以上、衝突回避技術の進化と、運用者同士の本気の連携は急務です。軌道が使えなくなったら、私たちの生活が根本から覆ってしまいますからね。