『SPY×FAMILY』一番くじに新作登場！ シリーズ初の「焚火ライトフィギュア」など展開
テレビアニメ『SPY×FAMILY』を題材にした「一番くじ SPY×FAMILY −Get ready to have fun！−」が、12月20日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】ボンドとゴロンできるクッションも！ 景品一覧
■アウトドアがテーマ
今回登場する「一番くじ SPY×FAMILY −Get ready to have fun！−」は、アウトドアをテーマに、日常にもなじむ雑貨やインテリアがそろう、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、焚火部分に明かりを灯してアーニャ＆ボンドと一緒に癒される、シリーズ初登場の「焚火ライトフィギュア」が用意される。
またB賞には、ゴロンと寝ころんだボンドとリラックスタイムをすごせる「ビッグクッション」を展開。
次いで、C賞の「ピクニックトート」、D賞の「ピクニッククロス」、E賞の「ビジュアルトレー」、F賞の「ハーフタオル」、G賞の「アクリルスタンド」、H賞の「ラバーコレクション」と、アウトドア気分を盛り上げるアイテムがラインナップされる。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、A賞とは異なる仕様の「焚火ライトフィギュア〜ラストワンver．〜」が用意されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
