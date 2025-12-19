±Ç²è¤Ç¤ÏÀÚ¤Ê¤¤ÊÌ¤ì¤Î2¿Í¡Ä¶¦±é¤«¤é3Ç¯¸åà·ëº§¡õÇ¥¿±áÈ¯É½¡ÄÃçÎ¤°Í¼Ó&ÃæÈøÌÀ·Äà·ëº§12Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖËÜÅöÁÇÅ¨¡×
¡¡2013Ç¯¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿36ºÐ½÷Í¥¤È37ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¡Á14Æü¤ËÅìµþ¡¦¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢ºÊ¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRE.¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òË¬¤ì¡¢X¤ÇÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÈøÌÀ·Ä¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤äÉ×ÉØÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëYouTubeÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢1ÈÖ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ÄºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö°ì½ï¤Î²è³Ñ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ãç¤ÈÃæÈø¤Ï2010Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¤Ç¶¦±é¡£Ãç¤Ï1974Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ë§»³¤¢¤«¤ê¡¢ÃæÈø¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¤¢¤«¤ê¤È½Ð²ñ¤¦70Ç¯Âå¤ÎÀÄÇ¯¡¦¹ÂÏ¤ÌÚÎÃÂÀ¤ò±é¤¸¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤ÏÀÚ¤Ê¤¤ÊÌ¤ìÊý¤ò¤·¤¿2¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ë·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£