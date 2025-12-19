¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¸ø¼°¡Ä¡×À¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á!¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎàÉÁ¤¤ª¤í¤·áÁ´12¥¥ã¥é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ö²ò¼á°ìÃ×¤¹¤®¤ÆÇúÈ¯¤·¤½¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×È¿¶ÁÂç!
12¥¥ã¥é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÈ¿¶ÁÂç!
¡¡Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¸¶ºî¤Î¿Íµ¤ºî¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´12ÂÎ¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¥Ã¡ª¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¥Ã¡ªÂ³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHEJ OJO WORLD¡×¸ø¼°X¡£¥·¥ê¡¼¥º6ºîÉÊ¤«¤éÁ´Éô¤Ç12¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡12¥¥ã¥é¤Ï¥Ú¥¢¤Ç¡¢Âè1Éô¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥¦¥£¥ë¡¦A¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè6Éô¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤È¤½¤ÎÁêËÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ëà¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¸ø¼°¡Äº£¤Ï¤½¤ì¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö3Éô¤À¤±2¿Í¤È1É¤¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤︎¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È²¯ÂÙ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿!¡×¡Ö¥Ý¥ë¥Ê¥ì¥Õ¤È¥¤¥®¡¼¥Ú¥¢¤Ï·ã¥¢¥ÄÅ¸³«¤À¤·¡¢²¯ÂÙ¤â´ò¤·µã¤!¡×¡Ö¥¢¥Ä²á¤®¤ë¡×¡×¡ÖÉÁ¤¤ª¤í¤·ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤¤¤¤¡×¡Ö²ò¼á°ìÃ×¤¹¤®¤ÆÇúÈ¯¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£